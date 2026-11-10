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Η ΕΟΠΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στη Volley League Γυναικών, η οποία θα διεξαχθεί το σαββατοκύριακο 14-15 Νοεμβρίου.
Το κύριο μέρος των συναντήσεων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, ενώ η αυλαία θα κλείσει την επόμενη ημέρα στο Μαρκόπουλο, όπου η γηπεδούχος ομάδα θα υποδεχθεί τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.
Το πρόγραμμα:
Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026
Γυμναστήριο Σαντορίνης 18.00 ΑΟ Θήρας – ΖΑΟΝ
Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» 19.00 Πανιώνιος – Ελπίς
Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» 19.00 Ολυμπιακός – Άρης
Γυμναστήριο Μίκρας 19.00 ΠΑΟΚ – Απολλώνιος
Γυμναστήριο «Γ. Γεννηματάς» 19.30 Θέτις – ΑΕΚ
Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026
Γυμναστήριο Μαρκόπουλο 17.00 Μαρκόπουλο – Παναθηναϊκός