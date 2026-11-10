Η ΕΟΠΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στη Volley League Γυναικών, η οποία θα διεξαχθεί το σαββατοκύριακο 14-15 Νοεμβρίου.

Το κύριο μέρος των συναντήσεων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, ενώ η αυλαία θα κλείσει την επόμενη ημέρα στο Μαρκόπουλο, όπου η γηπεδούχος ομάδα θα υποδεχθεί τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Το πρόγραμμα:

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026

Γυμναστήριο Σαντορίνης 18.00 ΑΟ Θήρας – ΖΑΟΝ

Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» 19.00 Πανιώνιος – Ελπίς

Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» 19.00 Ολυμπιακός – Άρης

Γυμναστήριο Μίκρας 19.00 ΠΑΟΚ – Απολλώνιος

Γυμναστήριο «Γ. Γεννηματάς» 19.30 Θέτις – ΑΕΚ

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026

Γυμναστήριο Μαρκόπουλο 17.00 Μαρκόπουλο – Παναθηναϊκός