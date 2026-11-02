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Αυτές είναι οι βραδιές για τις οποίες γεμίζουν τα γήπεδα, αυτές είναι οι παραστάσεις που κάνουν το ΝΒΑ να ξεχωρίζει και οι λόγοι που οι ομάδες επενδύουν εκατοντάδες εκατομμύρια στους μεγάλους πρωταγωνιστές τους. Οι πραγματικοί σταρ δεν πληρώνονται απλώς για να παίζουν μπάσκετ, αλλά για να προσφέρουν στιγμές που μοιάζουν βγαλμένες από την φαντασία. Κι ο Λούκα Ντόντσιτς για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες υπενθύμισε γιατί ανήκει σε αυτή την κατηγορία.
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