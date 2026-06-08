Αναστάτωση προκάλεσε στο προπονητικό καμπ της Εθνική Αγγλίας ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο Κάνσας Σίτι, λίγες ημέρες πριν από την πλήρη εγκατάσταση της ομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε περιοχή κοντά στη Λεωφόρο Troost, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου θα καταλύσει η αγγλική αποστολή, σημειώθηκαν πυροβολισμο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό εννέα ατόμων.
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