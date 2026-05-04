Τις προάλλες σου έλεγα για τον Τζίγγερ που έσκασε μύτη στη Λεωφόρο κι αμέσως όλοι έτρεχαν να λένε και να γράφουν. Οι περισσότεροι ότι πήγε καθαρά και μόνο για συναισθηματικούς λόγους, επειδή ήταν το τελευταίο ντέρμπυ με τον αιώνιο αντίπαλο στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού. Και ότι δήθεν, δεν ενδιαφέρεται να ξαναπάρει τον Παναθηναϊκό. Καλά.

Τον ξαναείδαν, όμως. Νέα απανωτή εμφάνιση του Τζίγγερ στη Λεωφόρο, αυτή τη φορά με την ΑΕΚ. Και τώρα, τι; Πάλι για συναισθηματικούς λόγους πήγε στη Λεωφόρο; Θα μου πεις, γιατί όχι; Τελευταίο ντέρμπυ με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο δεν ήτο κι αυτό; Γιατί, δηλαδή, να μην θέλησε να δει από κοντά και τούτο; Τσα! Εδώ είμαι πάλι!

