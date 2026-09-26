Ένα δυστοπικό σενάριο για το μέλλον της ανθρωπότητας σκιαγραφεί ο Μπιλ Γκέιτς, εκτιμώντας πως η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) θα μπορούσε να οδηγήσει στον θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων και, μακροπρόθεσμα, στην πλήρη εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους.

Μιλώντας στο NBC, ο συνιδρυτής της Microsoft κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη συσσωρευμένη ισχύ της νέας τεχνολογίας, η οποία είναι πλέον ικανή να πυροδοτήσει γεγονότα με ανυπολόγιστες απώλειες. Όπως επισημαίνει σε προδημοσιευμένο απόσπασμα της συνέντευξης: «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή, ώστε να οδηγήσει σε γεγονότα που, ξέρετε, προκαλούν τον θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων».

Αν και αναγνωρίζει πως ένα σενάριο απόλυτης καταστροφής δεν συγκεντρώνει πιθανότητες της τάξης του 100%, ο Γκέιτς αναδεικνύει τον κίνδυνο που ελλοχεύει από τη χρήση της τεχνολογίας από κακόβουλους δρώντες, σημειώνοντας ότι «ποτέ δεν υπήρξε ένα όπλο τόσο ισχυρό, όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις και των πιο σύγχρονων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης».

Η παρέμβαση αυτή έρχεται μόλις έναν μήνα μετά τις δηλώσεις του, στις οποίες περιέγραφε την AI ως μια τεχνολογία με ιστορικό αντίκτυπο, ικανή να λειτουργήσει είτε ως «τον μεγαλύτερο εξισωτή που έχει εφευρεθεί ποτέ», είτε ως «τη χειρότερη πηγή αδικίας». Μάλιστα, είχε διατυπώσει την εκτίμηση πως: «Με την τρέχουσα πορεία και ταχύτητα, υπάρχει πολύ υψηλή πιθανότητα το τελικό αποτέλεσμα να είναι αρνητικό».

Παρά τις εντεινόμενες ανησυχίες του, ο άλλοτε ένθερμος υποστηρικτής της τεχνολογικής επέκτασης ξεκαθαρίζει πως η λύση δεν είναι το «φρένο» στην ανάπτυξη της AI. Αντιθέτως, προκρίνει τη στενή συνεργασία κυβερνήσεων και πολιτικών φορέων για τη άμεση θέσπιση ρυθμιστικών πλαισίων ελέγχου. Στόχος είναι να αποφευχθεί η αυτονόμηση της τεχνολογίας εκτός ανθρώπινου ελέγχου και να διασφαλιστεί ότι οι τεράστιες αλλαγές που φέρνει σε τομείς όπως η υγεία, η εργασία και η οικονομία, θα έχουν θετικό κοινωνικό πρόσημο.

Οι προειδοποιήσεις του Μπιλ Γκέιτς έρχονται να προστεθούν στον ευρύτερο διεθνή διάλογο, καθώς ηγέτες χωρών και κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας αναζητούν ήδη δικλείδες ασφαλείας απέναντι στα σκοτεινά σενάρια που εγκυμονεί η ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.