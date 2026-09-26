Ένοχο για την εξαπάτηση εκατομμυρίων πολιτών έκρινε το Facebook επιτροπή ενόρκων στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ, ανοίγοντας ξανά τον φάκελο του πολύκροτου σκανδάλου διαρροής προσωπικών δεδομένων της Cambridge Analytica.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου της Σάντα Φε, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης παραπλάνησε και τους 2,1 εκατομμύρια κατοίκους της αμερικανικής Πολιτείας σχετικά με τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών τους στοιχείων. Το σώμα των ενόρκων αποφάνθηκε ότι η περίπτωση κάθε κατοίκου ισοδυναμεί με μία ξεχωριστή παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών.

Η συγκεκριμένη ετυμηγορία ανοίγει τον δρόμο για την επιβολή ενός εξοντωτικού προστίμου. Ο αρμόδιος δικαστής, ο οποίος καλείται πλέον να καθορίσει το τελικό ποσό, έχει τη δυνατότητα να επιβάλει ποινή ύψους έως και 5.000 δολαρίων για κάθε μία από τις παραβάσεις. Θεωρητικά, αυτό μεταφράζεται σε έναν λογαριασμό που θα μπορούσε να αγγίξει το αστρονομικό ποσό των 10,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον τεχνολογικό κολοσσό.

Το Νέο Μεξικό καταγράφεται ως η μοναδική Πολιτεία των ΗΠΑ που επέλεξε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία αποτελεί μία από τις πιο σκανδαλώδεις παραβιάσεις ιδιωτικότητας στην ιστορία του διαδικτύου.

Υπενθυμίζεται ότι η βρετανική εταιρεία Cambridge Analytica είχε αντλήσει και εκμεταλλευτεί εν αγνοία των χρηστών τα δεδομένα τους, προκειμένου να τα εργαλειοποιήσει για πολιτικούς σκοπούς. Υπό το βάρος των αποκαλύψεων και των συνεπειών του σκανδάλου, η εταιρεία οδηγήθηκε οριστικά σε πτώχευση το 2018.