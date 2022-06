Επικές περιπέτειες και συναρπαστικές μάχες με τo Zorro The Chronicles

Οι NACON, PVP GAMES και BKOM studios, σε συνεργασία με την Zorro Productions, Inc. και το Canada Media Fund, με χαρά ανακοινώνουν πως το παιχνίδι Zorro The Chronicles είναι πλέον διαθέσιμο σε PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S και Nintendo Switch™. Το ολοκαίνουργιο, γεμάτο δράση παιχνίδι περιπέτειας, βασισμένο στην ομώνυμη επιτυχημένη σειρά κινουμένων σχεδίων, προσφέρει επικές περιπέτειες, συνδυάζοντας συναρπαστικές μάχες, συναρπαστικές εξερευνήσεις και μια έντονη εμπειρία κυνηγιού λαθραίων.



Το Zorro The Chronicles είναι ένα action-adventure παιχνίδι που διαθέτει μια ποικιλία μηχανισμών, από combos σπαθιών έως ένα σύστημα αποκρούσεων.





Το Zorro The Chronicles προσφέρει στους παίκτες μια ποικιλία χαρακτήρων για να διαλέξουν, συμπεριλαμβανομένου του Diego και της ατρόμητης αδελφής του, Ines. Κάθε ήρωας έχει συγκεκριμένες ικανότητες που χρησιμοποιεί για να αποδώσει δικαιοσύνη στην Ισπανοκρατούμενη Καλιφόρνια του 19ου αιώνα.













Πριν από κάθε αποστολή, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν μια αρχική τοποθεσία στο χάρτη, η οποία επηρεάζει άμεσα τον τρόπο του παιχνιδιού και μπορεί να οδηγήσει σε μια απειλητική προσέγγιση εχθρών ή ακόμη περισσότερο και σε μετωπική επίθεση. Για να νικήσει τους στρατιώτες του κακοποιού Monasterio, ο Zorro μπορεί να χρησιμοποιήσει μια σειρά τεχνικών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ήχου ως αντιπερισπασμό, φτάνοντας σε ψηλά σημεία με τη βοήθεια του διάσημου μαστίγιου του και αξιοποιώντας το περιβάλλον προς όφελός του. Οι πόντοι εμπειρίας κερδίζονται με επιτυχημένες αποκρούσεις και combos που ολοκληρώνονται όταν αφοπλίσετε τους εχθρούς σας ή τους σημαδέψετε με το "Z".





Το Zorro The Chronicles μας παρουσιάζει τον έφηβο Don Diego, ο οποίος αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του, καθώς αγωνίζεται για τη δικαιοσύνη ενάντια σε πολλούς αδίστακτους – και καλά οπλισμένους – εχθρούς! Η γεμάτη δράση σειρά, όπως και το παιχνίδι, παρουσιάζει τα σατανικά κόλπα των κακοποιών και τα πονηρά τεχνάσματα και αστεία του Zorro, όλα μαζί σε μια συναρπαστική και χιουμοριστική περιπέτεια, συμπεριλαμβανομένων θεαματικών μαχών καθώς προσπαθεί να προστατεύσει ευάλωτους και αθώους ανθρώπους.









Το Zorro The Chronicles, είναι προσαρμοσμένο με βάση την επιτυχημένη σειρά κινουμένων σχεδίων του Cyber Group Studios, δημιουργημένη σε συνεργασία με την Zorro Productions, Inc. για τη France Télévisions (Γαλλία) και τη RAI (Ιταλία). Η σειρά έχει πωληθεί σε περισσότερες από 100 χώρες σε μεγάλους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς όπως οι Turner (Γαλλία), RTVE (Ισπανία), RTS (Ελβετία), Télé-Québec (Καναδάς), Globosat (Βραζιλία), TV5 Worldwide και πολλά άλλα. Το πρόγραμμα κινουμένων σχεδίων ήταν υποψήφιο για δύο βραβεία, στα 13α βραβεία των TV France International Export Awards και για ένα βραβείο Pulcinella ως "Η Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά Για Παιδιά" στο Cartoons on the Bay (Ιταλία).