Η Sony απέσυρε το Cyberpunk 2077 από το PlayStation Store

Ακολουθώντας την προβληματική κυκλοφορία του Cyberpunk 2077, η CD Projekt ανακοίνωσε πως οι παίκτες μπορούν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων από τα ψηφιακά καταστήματα των Sony και Microsoft για την αγορά του παιχνιδιού, εφόσον το επιθυμούν. Παρ' όλα αυτά, σε αρκετές περιπτώσεις οι δύο κολοσσοί αρνήθηκαν να επιστρέψουν το ποσό στους χρήστες, δημιουργώντας ερωτηματικά γύρω από το βαθμό συνεννόησης που είχε η πολωνική εταιρεία μαζί τους πριν κάνει την ανακοίνωση.

Τώρα, η Sony και η CD Projekt φαίνεται πως ήρθαν σε κοινή συμφωνία, αφού η ιαπωνική εταιρεία ανακοίνωσε πως αποσύρει προς το παρόν το Cyberpunk 2077 από το ψηφιακό κατάστημά της, το PlayStation Store και προσφέρει επιστροφή χρημάτων σε όλους τους χρήστες που το αγόρασαν από εκεί, ανεξαιρέτως. Όσοι δεν το έχουν αγοράσει ψηφιακά ή δεν θέλουν να κάνουν refund, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν υποστήριξη (patches/updates) κανονικά.

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG.