Apple iPad (2019) - Review: Η καλύτερη σχέση απόδοσης-τιμής για την Apple

Επεξεργαστής: A10 Fusion chip (16nm) με αρχιτεκτονική 64‑bit / ενσωματωμένος coprocessor Μ10 / Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) / GPU PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics)

Οθόνη: 10,2 ιντσών IPS LCD Retina Display / LED-backlit Multi-Touch display / ανάλυση: 2160x1620 (264 ppi) / φωτεινότητα: 500 nits / Ελαιόφοβη επίστρωση / Υποστηρίζει χρήση Apple Pencil (1ης γενιάς)

Μνήμη: 3 GB RAM // 32 GB/128 GB αποθ. χώρος

Κάμερες: Kύρια κάμερα: 8MP, f/2.4, 31mm, 1.12μm, AF, HDR, AIS // Video: 1080p@30fps, 720p@120fps (slo-mo)

Εμπρόσθια κάμερα: 1.2 MP, f/2.2, 31mm, HDR // Video: 720p@30fps

Μπαταρία: 8827 mAh / Διάρκειας ζωής: έως και 10 ώρες αναπαραγωγής multimedia

Λειτουργικό σύστημα: iPadOS 13.1

Διαστάσεις: 250,6 x 174,1 x 7.5 χιλιοστά

Βάρος: 483 γρ. (Wi-Fi μοντέλο) / 493 γρ. (Wi-Fi + LTE μοντέλο)

Συνδέσεις: WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot / Bluetooth: 4.2, A2DP, EDR, LE / GPS: ναι με A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model μόνο)

Αισθητήρες: Touch ID / Three‐axis gyro / Accelerometer / Barometer / Ambient light sensor

Χρώματα: Gold, Silver, Space Grey

Υποστήριξη SIM: Ναι, για το μοντέλο WiFi + LTE (NanoSIM / eSIM)

Τιμή: Από €419



Το νέο iPad της Apple δεν διαφέρει αισθητά από τα ήδη γνωστά και, με μία ματιά, ίσως φαίνεται πως δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Έχουμε το αλουμινένιο περίβλημα (100% ανακυκλώσιμο), το γνώριμο Home κουμπί και το πλαίσιο οθόνης, που είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από όσο θα έπρεπε για να μιλάμε για σύγχρονο και κομψό σχεδιασμό. Βέβαια, το ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερο, δεν σημαίνει πως απογοητεύει -κάθε άλλο μάλιστα. Ο σχεδιασμός είναι κλασικά αποδοτικός και γνώριμος, και η αίσθηση που δίνει η συσκευή όταν την κρατάμε είναι στιβαρή. Αν το συγκρίνουμε με το περυσινό μοντέλο, βλέπουμε πως η οθόνη έχει μεγαλώσει και πλέον είναι στις 10.2 ίντσες (9.7 ίντσες το προηγούμενο) -μία μικρή αύξηση, όμως καλοδεχούμενη σίγουρα. Το νέο μοντέλο κυκλοφορεί σε τρία χρώματα: ασημί, χρυσό και Space Grey. Το πάχος της κατασκευής είναι λίγο μεγαλύτερο από όσο θα θέλαμε, εξαιτίας της μη laminated οθόνης που προσδίδει επιπλέον χιλιοστά.



Η οθόνη είναι επαρκώς φωτεινή (φτάνει τα 500 nits), τα χρώματα λάμπουν και η ανάλυση αυξήθηκε και είναι απόλυτα ικανοποιητική, όμως το τζάμι δεν καταφέρνει να αποκλείσει εντελώς γυαλάδες και άλλα ενοχλητικά φαινόμενα σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης, μιας και το νέο iPad υποστηρίζει το Apple Pencil (το πρώτο), πρέπει να γνωρίζετε πως το συγκεκριμένο μοντέλο δεν είναι το ιδανικό για τη χρήση του μολυβιού, ιδίως αν πρόκειται να ζωγραφίσετε με αυτό, καθώς η μη laminated οθόνη δημιουργεί ένα «κενό» μεταξύ τζαμιού και οθόνης αφής και έτσι η κίνηση δεν μεταφράζεται εντελώς άμεσα. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση, όπως διάβασμα, ταινίες, γράψιμο, παιχνίδια, η οθόνη είναι άψογη.











Ένα από τα νέα χαρακτηριστικά είναι η συμβατότητα με το Smart Keyboard της Apple μέσω του Smart Connector, λειτουργία που κάνει το νέο iPad να πλησιάζει πολύ στο να αντικαταστήσει ένα λάπτοπ. Το πληκτρολόγιο της Apple είναι όμορφο, λειτουργικό και δεν χρειάζεται φόρτιση, ενώ η σύνδεση είναι άμεση και εύκολη. Το μόνο εν δυνάμει πρόβλημα είναι η έλλειψη φωτισμού των πλήκτρων, που καθιστά το γράψιμο δύσκολο στο σκοτάδι.



Δυστυχώς δεν υπάρχει θύρα USB, παρά μόνο μία Lightning (περιλαμβάνεται καλώδιο που καταλήγει σε USB), όμως το νέο iPad μοντέλο έχει θύρα 3.5mm jack για ακουστικά, κάτι σίγουρα θετικό. Επίσης, υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδόσεις της συσκευής, μία που υποστηρίζει Wi-Fi και μία Wi-FI + LTE (με υποδοχή κάρτας SIM). Εγώ δοκίμασα την πρώτη και αυτήν θα πρότεινα, καθώς κατά τη διάρκεια των δοκιμών, είχαμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το δίκτυο 4G της Cosmote και να στριμάρουμε ταινίες και σειρές on the go, στο λεωφορείο, χωρίς καμία καθυστέρηση.











Η πίσω κάμερα των 8MP είναι ικανοποιητική, σίγουρα περισσότερο από την εμπρόσθια των 1.2MP που δεν εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις της. Στη δοκιμή της λειτουργίας AR πάντως, με το παιχνίδι γρίφων Spek, η κάμερα έκανε τη δουλειά της χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, κάτι πολύ θετικό καθώς η μεγάλη οθόνη κάνει το tablet πολύ πιο ταιριαστό για να παίξουμε με αυτόν τον τρόπο σε σχέση με ένα κινητό τηλέφωνο. Αν θέλετε να δείτε μερικά αξιόλογα παιχνίδια που μπορείτε να παίξετε στο iPad 10.2", πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη γνώμη μας για την υπηρεσία Apple Arcade, που την προτείνουμε ανεπιφύλακτα και ταιριάζει «γάντι» στο εν λόγω tablet.













Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που επιτρέπει στο τάμπλετ αυτό να κοιτάζει στα ίσα φορητούς υπολογιστές είναι το νέο λειτουργικό σύστημα της Apple που είναι φτιαγμένο με βάση το iPad και ονομάζεται iPadOS. Η εισαγωγή του νέου software δίνει πολλές δυνατότητες στα τάμπλετ της Apple και βελτιώνει ήδη υπάρχουσες. Πλέον, το multitasking είναι ευκολότερο από ποτέ, καθώς η αρχική οθόνη είναι πιο εύχρηστη και τα διάφορα gestures που χρησιμοποιούνται λειτουργούν απροβλημάτιστα και εύστοχα. Μπορούμε να ανοίγουμε πολλές εφαρμογές και παράθυρα ταυτόχρονα -βοηθάει και το αυξημένο μέγεθος της οθόνης, να τα χωρίζουμε, να τα βλέπουμε ταυτόχρονα δίπλα-δίπλα και, γενικότερα, η οθόνη σε συνδυασμό με το iPadOS κάνουν τη χρήση πιο άμεση, γρήγορη και διασκεδαστική.



Μία νέα λειτουργία που φέρνει το iPadOS είναι το λεγόμενο “Sidecar”, που επιτρέπει στο iPad να γίνει η δεύτερη οθόνη ενός MacBook, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να μετακινούμε παράθυρα και εφαρμογές εκεί. Είναι μία πολύ ευχάριστη προσθήκη που αναμένεται να βολέψει πολύ όσους δουλεύουν σε MacBook, ιδίως ταξιδεύοντας.











Όσον αφορά τις επιδόσεις, το iPad 10.2" δεν αντιμετωπίζει προβλήματα κανενός είδους, ακόμα και αν «τρέχουμε» βαριά προγράμματα ή σύγχρονα παιχνίδια. Μπορεί να μην έγινε αναβάθμιση στον επεξεργαστή -«φοράει» τον ίδιο με του περσινού μοντέλου, τον A10- όμως έχει αυξηθεί η RAM από τα 2 στα 3GB και έτσι το συνολικό αποτέλεσμα είναι απόλυτα ικανοποιητικό -ακόμα ένα επιχείρημα υπέρ της χρήσης του iPad ως λάπτοπ. Η μνήμη αποθήκευσης είναι στα 32GB στο φθηνότερο μοντέλο και στα 128GB στο πιο ακριβό, καθιστώντας το πρώτο το φθηνότερο καινούριο iPad. Ενδεχομένως να ήταν προτιμότερο να ξεκινά από τα 64GB ή έστω να υπάρχει και αυτή η μέση λύση, όμως αυτό εξαρτάται και από το είδος της χρήσης του κάθε ενδιαφερόμενου. Η μπαταρία, είτε παίζαμε απαιτητικά παιχνίδια για πολλές ώρες, είτε βλέπαμε σειρές και επισκεπτόμασταν σελίδες στο ίντερνετ, δεν μας απογοήτευσε καθόλου, καθώς η διάρκειά της είναι απόλυτα ικανοποιητική για όλες τις χρήσεις (βγάλαμε άνετα περισσότερο διάστημα από μία ολόκληρη μέρα, με μέτριας έντασης χρήση). Το μόνο που μας ενόχλησε είναι η υπερβολικά αργή φόρτιση, καθώς θέλει περίπου 5-6 ώρες για να γεμίσει από το 0% στο 100% με τον φορτιστή που υπάρχει στο πακέτο.









Συμπέρασμα

Συνολικά, το iPad 10.2" (7ης γενιάς) κρίνεται ως μία πολύ αξιόλογη πρόταση, παρά τις μικρές βελτιώσεις του σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Η χαμηλή του τιμή, η μεγαλύτερη οθόνη, η συμβατότητα με το SmartKeyboard, το νέο λειτουργικό σύστημα και η αυξημένη RAM το καθιστούν σίγουρη αγορά για κάποιον που ψάχνει για ένα φθηνό αλλά δυνατό tablet για δουλειά, παιχνίδια και ταινίες, και οι επιδόσεις του δεν πρόκειται να απογοητεύσουν.



Βαθμολογία: 8/10