Το Chernobylite είναι ένα εξαιρετικά ατμοσφαιρικό παιχνίδι, με μερικά τεχνικά προβλήματα

Της Ελένης Δρίβα



Στη ζωή δύο είναι οι βασικές πηγές έμπνευσης: οι μεγάλες χαρές και οι μεγάλες τραγωδίες. Το καταστροφικό συμβάν στο Τσερνόμπιλ ανήκει στη δεύτερη κατηγορία και το αποτύπωμα του στη Γη και στην ιστορία είναι μεγάλο, φρικτό και αδιαμφισβήτητο. Με αυτή ακριβώς την καταστροφή ασχολείται και η The Farm 51 στο Chernobylite, αν και αποφάσισε να δώσει και μια μεταφυσική προσέγγιση στις συνέπειες του ατυχήματος ώστε να διηγηθεί την ιστορία που θέλει.



Το Chernobylite είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Τα πρώτα του δείγματα τα είχαμε δει το 2019. Λίγο αργότερα, η The Farm 51 αποφάσισε να ζητήσει την οικονομική βοήθεια των παικτών ώστε να εξελίξει περαιτέρω το παιχνίδι, κάτι που, όπως θα εξηγήσουμε και παρακάτω, πράγματι έκανε.



Στη συγκεκριμένη ιστορία τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ένας φυσικός, ο Igor, ο οποίος επιστρέφει στο Τσερνόμπιλ χρόνια μετά από το ατύχημα, αναζητώντας την αρραβωνιαστικιά του. Εξαρχής, το Chernobylite μας δίνει να καταλάβουμε πως τείνει προς τη φαντασία: οράματα, τέρατα και ταξίδια στον χωροχρόνο με τη χρήση ενός υλικού που δημιουργήθηκε μετά την έκρηξη στην περιοχή, αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη περίπτωση εξαφάνισης.



Αν ψάχνατε ένα σενάριο-ντοκιμαντέρ για το Τσερνόμπιλ τότε δεν θα το βρείτε εδώ, αλλά η ιστορία του τίτλου είναι υψηλού επιπέδου, με έξυπνες ιδέες, ανατροπές και καλογραμμένους χαρακτήρες που δεν προσπαθούν απαραίτητα να γίνουν συμπαθείς, αλλά ταιριάζουν τέλεια στη μιζέρια της νεκρής αυτής περιοχής. Μεγάλο συν για το σενάριο είναι και το ρωσικό voice acting, που είναι πραγματικά εξαιρετικό, ενώ αντίθετα το αγγλικό είναι αρκετά πιο "επίπεδο".





Η The Farm 51 σας προσφέρει ελευθερία στις επιλογές σας και σας καταμερίζει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τις συνέπειές τους. Το έχουμε δει και σε άλλους τίτλους αυτό, όμως εδώ τα πράγματα είναι πιο αλληλένδετα, αφού ο τρόπος που προσεγγίζετε τις συζητήσεις δεν είναι ο μόνος καθοριστικός παράγοντας, είναι όμως ένας από τους βασικούς. Αν λοιπόν θέλετε η ιστορία σας να έχει καλή κατάληξη δεν πρέπει μόνο να δίνετε τις σωστές απαντήσεις στους συμμάχους σας, αλλά να δίνετε τις σωστές "απαντήσεις" σε όλα τα διλήμματα που προκύπτουν, ακόμα και μέσα από το ίδιο το gameplay.



Το Chernobylite είναι ένα κράμα διαφόρων ειδών και μηχανισμών και η έλλειψη budget είναι εμφανής στην υλοποίηση πολλών εξ αυτών, αφού υπάρχουν ελαττώματα και προβλήματα σε διάφορες πτυχές του. Ακόμα και έτσι, ο τίτλος παραμένει γεμάτος με έμπνευση και πολύ καλές ιδέες.









Χαρακτηριστικά, στο επίκεντρο της αποστολής σας βρίσκεται το κέντρο επιχειρήσεων ή αλλιώς η βάση σας. Δεν μιλάμε όμως για έναν απλό χώρο που προσφέρει ασφάλεια πριν φύγετε και αφότου γυρίσετε από τις εξορμήσεις, καθώς εκεί εκπαιδεύσετε και εξελίσσετε τις ικανότητες και παράλληλα φιλοξενείτε όσους συμμάχους καταφέρετε να επιστρατεύσετε. Και ξαφνικά γεννάται μια space management πτυχή στον τίτλο, αφού για να φιλοξενήσετε αυτούς τους συμμάχους θα πρέπει να τους προσφέρετε τα απαραίτητα αγαθά, ένα μέρος να κοιμηθούν και γενικά ένα υγιές και ευχάριστο περιβάλλον για να διαμείνουν.



Το building/crafting είναι ένας πολύ βασικός μηχανισμός του Chernobylite και θα τον αξιοποιήσετε πολλές φορές για να εμπλουτίσετε τη βάση σας, να αναβαθμίσετε τα όπλα σας και γενικά για να δημιουργήσετε χρήσιμα αντικείμενα, όπως παγίδες, lock picks κλπ. Είναι μια από τις ιδέες που η The Farm 51 εισήγαγε στο παιχνίδι στα μετέπειτα στάδια της ανάπτυξης του παιχνιδιού και σίγουρα του έκανε καλό. Για να δημιουργήσετε όλα αυτά τα αντικείμενα πρέπει να έχετε στην κατοχή σας τα απαραίτητα υλικά, τα οποία μαζεύετε εσείς και οι σύμμαχοί σας στις καθημερινές εξορμήσεις σας στις πέντε περιοχές που διαθέτει το παιχνίδι. Τα μενού δεν είναι ιδιαίτερα περίπλοκα, αλλά ούτε και ιδανικά σχεδιασμένα, οπότε θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να τα συνηθίσετε.





Όπως προαναφέραμε, οι περιοχές που μπορείτε να επισκεφθείτε είναι συγκεκριμένες, γεγονός που προδίδει ίσως τους περιορισμένους πόρους της ομάδας ανάπτυξης, αλλά το οποίο κάλυψαν με έξυπνο τρόπο.



Συγκεκριμένα, παρότι όλες οι αποστολές λαμβάνουν χώρα σε αυτές τις πέντε περιοχές, σταδιακά κάποια πράγματα αλλάζουν. Για παράδειγμα, αυξάνονται οι περιπολίες των αντιπάλων στρατιωτών και πληθαίνουν τα τέρατα ή αυξάνεται το επίπεδο της ραδιενέργειας. Παράλληλα, μπορεί να συναντήσετε κάποιον χαρακτήρα σε μια περιοχή, να τον βοηθήσετε και έπειτα να τον δείτε ξανά σε άλλο σημείο, όπου πλέον θα αποτελεί vendor (το Chernobylite δεν έχει κάποιο currency για αγορές, ό,τι συναλλαγή κάνετε είναι σε μορφή ανταλλαγών. Μπορείτε να δώσετε όπλα για τρόφιμα ή τρόφιμα για ρουχισμό πχ.).









Μια πτυχή του παιχνιδιού που δεν λειτουργεί ιδανικά είναι το shooting, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις είναι αναξιόπιστο και γενικά η αίσθηση που αφήνει είναι από τίτλο προηγούμενης εποχής. Στο ίδιο επίπεδο βρίσκεται και το stealth, χωρίς να προσφέρει τρομερούς μηχανισμούς ή... μεγάλες συγκινήσεις.



Σε μέτριο επίπεδο κυμαίνεται και η AI των εχθρών, που πότε θα σας εντοπίζει σε χρόνο ρεκόρ και πότε θα απορείτε τι έχει πάθει. Εν ολίγοις, αν κατατάσσαμε το Chernobylite στην κατηγορία των shooter ή των action, τότε μάλλον θα λέγαμε πως πρόκειται για μια μέτρια προσθήκη, όμως όλες οι RPG πινελιές του είναι άψογες και καταφέρνουν να προσδώσουν κάτι μοναδικό στο σύνολο.







Ο σχεδιασμός των εχθρών είναι πετυχημένος και η παρουσία του ταιριάζει γάντι στο κλίμα. Πολύ πετυχημένος αισθητικά είναι και ο σχεδιασμός των περιοχών, κάτι που είναι αναμενόμενο, μιας και η The Farm 51 χρησιμοποίησε 3D scanning για να δημιουργήσει μια πιστή απεικόνιση της περιοχής. Άλλη μια πτυχή στην οποία αξιοποίησε την οικονομική βοήθεια που δέχτηκε από τους παίκτες. Σίγουρα, από άποψη ατμόσφαιρας, το Chernobylite είναι ένας από τους καλύτερους τίτλους με αυτή τη θεματολογία και σε αυτό συμβάλλει και το υπέροχο και μυστηριώδες soundtrack του.



Τα μεγαλύτερα ελαττώματα του παιχνιδιού είναι ξεκάθαρα τεχνικής φύσεως. Απροσεξίες στα animations των χαρακτήρων, με τα χέρια να περνάνε μέσα από τον κορμό τους, έντονα pop-ups και tearing και μικρά bugs και glitches που κάνουν τους NPCs και τον πρωταγωνιστή να κολλάει μέσα σε αντικείμενα ή σε αόρατα εμπόδια. Όλα τα μικροπροβλήματα που μπορεί να παρουσιάσει ένας τίτλος, το Chernobylite τα έχει. Βέβαια, τίποτα από αυτά δεν είναι σε τόσο έντονη μορφή ώστε να χαλάσει την εμπειρία. Ιδιαίτερα ενοχλητικό όμως είναι το γεγονός ότι τα textures, σε κάποιους κλειστούς χώρους, εμφανίζονται και εξαφανίζονται μονίμως στην άκρη της οθόνης, των "ματιών" σας δηλαδή, αφού η οπτική είναι σε πρώτο πρόσωπο. Δεν είναι ότι βλέπετε το κενό, είναι όμως ότι μονίμως υπάρχει μια κίνηση στην περιφερειακή σας όραση που δεν θα έπρεπε, αποσπώντας την προσοχή σας.









Επιπλέον, το σοβαρότερο πρόβλημα του παιχνιδιού αυτή τη στιγμή είναι ότι πάντα υπάρχει μια πιθανότητα να καταστραφεί απρόσμενα το save file σας και δεν υπάρχει τρόπος να το αποτρέψετε αυτό. Η ομάδα ανάπτυξης έχει δηλώσει ότι γνωρίζει την ύπαρξη του συγκεκριμένου προβλήματος και σκοπεύει να το διορθώσει όσο πιο άμεσα γίνεται, ενώ και το ίδιο το παιχνίδι κάνει πάρα πολλά autosaves, ώστε τουλάχιστον αν συμβεί κάτι να μην χάσετε πολύ progress, αλλά και πάλι είναι κάτι που οφείλουμε να αναφέρουμε.





Το Chernobylite είναι μια εξαιρετικά αξιόλογη προσπάθεια που αξίζει τον χρόνο και το χρηματικό αντίτιμο που ζητάει. Δεν πρόκειται για μια αψεγάδιαστη απόπειρα, καθώς εύκολα θα εντοπίσετε κάποια προβλήματα στη δομή του, όμως πρόκειται για τίμια προσπάθεια, με πολλές έξυπνες και καλές ιδέες, που παρά το περιορισμένο budget, η The Farm 51 δεν απέρριψε και φρόντισε να αξιοποιήσει όσο καλύτερα μπορούσε. Αν σας αρέσουν τα παιχνίδια επιβίωσης, με μερικές πινελιές τρόμου, που κρύβουν και μερικούς μηχανισμούς από άλλα είδη, τότε το Chernobylite δεν θα σας απογοητεύσει, όμως ίσως θα έπρεπε να περιμένετε λίγο, μέχρι να διορθωθούν τα σοβαρά τεχνικά προβλήματα που το πλήττουν αυτή τη στιγμή.



Βαθμολογία





Πληροφορίες‌



‌Τίτλος:‌ Chernobylite

Διαθέσιμο‌ ‌σε:‌ PC, PlayStation 4, Xbox One

Δοκιμάστηκε‌ ‌σε:‌ PlayStation 4, PlayStation 5

Εταιρεία‌ ‌Ανάπτυξης:‌ The Farm 51

Εκδότρια‌ ‌Εταιρεία:‌ All in! Games SA

Είδος:‌ Survival

Ημ/νία‌ ‌Κυκλοφορίας:‌ 28 Ιουλίου 2021 (PC), 28 Σεπτεμβρίου 2021 (PS4, Xbox One)

Ηλικίες:‌ 18+‌ ‌