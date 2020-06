Office Line: Λύση ασφαλούς τηλεργασίας στην ΕΥΔΑΠ

Η Office Line A.E, ο διεθνώς αναγνωρισμένος πάροχος λύσεων Cloud και Microsoft Country Partner of the Year 2019 για την Ελλάδα, υλοποίησε έργο ασφαλούς τηλεργασίας μεγάλης κλίμακας στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Ανταποκρινόμενη άμεσα στην ανάγκη της μεγαλύτερης εταιρείας ύδρευσης στην Ελλάδα για λύση απομακρυσμένης εργασίας σε μεγάλο αριθμό χρηστών, η Office Line υλοποίησε μια ολοκληρωμένη λύση Windows Virtual Desktop on Azure που εξασφάλισε στους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ τη δυνατότητα να συνεχίζουν να εργάζονται από την ασφάλεια του σπιτιού τους, με την ίδια λειτουργικότητα και παραγωγικότητα του γραφείου τους. Πρόκειται για έργο μείζονος σημασίας για την επιχειρησιακή συνέχεια της ΕΥΔΑΠ, με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή νερού στους πολίτες.



Η Office Line με την πολυετή εμπειρία της, ως ηγέτιδα εταιρεία στο Digital Transformation και τις υπηρεσίες cloud, διαθέτει την ικανότητα να ικανοποιεί ταχύτατα κρίσιμα αιτήματα επιχειρήσεων που επιζητούν την απρόσκοπτη επιχειρησιακή τους συνέχεια με άμεσα αποτελέσματα, προκειμένου το στελεχιακό δυναμικό τους να συνεχίσει να εργάζεται παραγωγικά και με ασφάλεια από το σπίτι. Ειδικότερα, στην περίπτωση της ΕΥΔΑΠ, της μεγαλύτερης εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα που εξυπηρετεί σχεδόν το 40% του ελληνικού πληθυσμού, υπήρχε άμεση ανάγκη για αυτή την ομαλή και γρήγορη μετάβαση σε ένα νέο περιβάλλον με λειτουργικότητες τηλεργασίας, με χαρακτηριστικά όπως: εύκολη και ομαλή μετάβαση, συγκράτηση κόστους, αυξημένα επίπεδα ασφάλειας (Multi Factor Authentication), αναβαθμισμένη διατήρηση απορρήτου δεδομένων και πιστοποιημένα επίπεδα κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance), που συνθέτουν εν τέλει ένα πλήρως παραγωγικό κι εκσυγχρονισμένο workplace περιβάλλον από το σπίτι.



Η κα Μάρθα Πλεξίδα, Βοηθός Γενική Διευθύντρια Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ΕΥΔΑΠ Α.Ε ανέφερε σχετικά: «Η ανάγκη μας για ασφαλή μετάβαση σε ένα περιβάλλον εργασίας από το σπίτι, που θα προσομοιάζει πλήρως τη λειτουργικότητα και τα επίπεδα ασφαλείας του γραφείου, προκειμένου να διασφαλίσουμε στο μέγιστο βαθμό την επιχειρησιακή μας συνέχεια, ήταν επιτακτική από την αρχή αυτής της πρωτοφανούς συγκυρίας. Η άμεση ανταπόκριση της Office Line συνέδραμε αποφασιστικά στη δημιουργία ενός παραγωγικού και μοντέρνου μοντέλου εξ αποστάσεως εργασίας και επιτάχυνε τις διεργασίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού που δρομολογούνται στον Οργανισμό μας».



Ο κ. Παναγιώτης Κουρής, CEO της Office Line A.E αναφέρει σχετικά: «Συνεχίζουμε με σύμμαχο την Τεχνολογία να παρέχουμε λύσεις που απαντούν στις προκλήσεις που ανέσυρε η κρίσιμη κατάσταση της πανδημίας. Η ολοκληρωμένη λύση Windows Virtual Desktop on Azure τοποθετεί την ΕΥΔΑΠ στις επιχειρήσεις που διαθέτουν πλέον ένα μοντέρνο και ασφαλές workplace και αποκτούν την ικανότητα να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα παραγωγικότητάς τους υπό οποιαδήποτε συνθήκη. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός ανάγεται ως η αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη μετάβαση στην “επόμενη μέρα” όλων των επιχειρήσεων και ειδικά των Οργανισμών διαχείρισης κρίσιμων υποδομών».