Στην παγκόσμια λίστα “World’s Most Ethical Companies®” του Ethisphere Institute συμμετέχει ο ΟΤΕ

Στη διεθνή λίστα World’s Most Ethical Companies® συμπεριλαμβάνεται ο ΟΤΕ, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα από το Ινστιτούτο Ethisphere, τον διεθνή φορέα που ειδικεύεται στην καθιέρωση και εξέλιξη προτύπων επιχειρηματικής ηθικής. Στη λίστα 2021 World’s Most Ethical Companies® συμμετέχουν 135 εταιρείες από 22 χώρες στον κόσμο και 47 κλάδους της οικονομίας. Ο ΟΤΕ είναι η μοναδική εταιρεία από την Ελλάδα και μία από τις 3 εταιρείες τηλεπικοινωνιών στον κόσμο, που συμμετέχουν στη φετινή λίστα.

Η διαδικασία αξιολόγησης για την ένταξη στη λίστα World’s Most Ethical Companies®, που βασίζεται στο σύστημα Ethics Quotient®, περιλαμβάνει περισσότερες από 200 ερωτήσεις σχετικές με την κουλτούρα, τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρακτικές, την εταιρική διακυβέρνηση, τις διαδικασίες συμμόρφωσης, την ενίσχυση της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης αλλά και πρωτοβουλίες για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.



«Με αφοσίωση συνεχή και συστηματική δουλειά, όλοι εμείς στον Όμιλο ΟΤΕ ακολουθούμε καθημερινά πρακτικές ηθικής και κανονιστικής συμμόρφωσης με έμφαση σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου με στόχο έναν κόσμο καλύτερο για όλους. Είμαστε περήφανοι για αυτήν την αναγνώριση των προσπαθειών μας από έναν πρωτοπόρο φορέα επιχειρηματικής ηθικής. Ταυτόχρονα, αυτή η αναγνώριση ενδυναμώνει την προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση και έγκαιρη υιοθέτηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών.», δήλωσε ο Άρης Δημητριάδης, Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ.



Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ethisphere Institute, Timothy Erblich, δήλωσε: "Μέσα από την αντιμετώπιση των προκλήσεων της πανδημίας το 2020, είδαμε εταιρείες να ηγούνται, ξεπερνώντας άλλες, και να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών, χάρη στην ανθεκτικότητα, στην αφοσίωση, στη δεοντολογική συμπεριφορά, αλλά και στην ακεραιότητά τους. Οι τιμώμενες εταιρείες της λίστας The World’s Most Ethical Companies επιδεικνύουν σταθερά τη δέσμευσή τους σε υψηλές αξίες και επηρεάζουν θετικά τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται. Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου σε όλους στον ΟΤΕ για τη διάκριση και την κατάταξη της εταιρείας στη λίστα World’s Most Ethical Companies."



Στο πλαίσιο της υποστήριξης των αρχών του, ο OTE είναι μέλος στο Business Integrity Forum της Διεθνούς Διαφάνειας για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στο Corporate Alliance Program του Διεθνούς Ινστιτούτου Καταπολέμησης της Απάτης.