Πολλαπλούν Μυέλωμα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε από την Ειδικό

Το Πολλαπλούν Μυέλωμα είναι μια νεοπλασματική νόσος που αντιστοιχεί στο 10-15% του συνόλου των αιματολογικών κακοηθειών. Η νόσος εμφανίζεται συνήθως με την πάροδο της ηλικίας, αν και δεν λείπουν οι περιπτώσεις νεαρών ασθενών. Η διάμεση ηλικία στη διάγνωση είναι τα 72 έτη. Οι εξελιγμένες διαγνωστικές εξετάσεις και οι θεραπευτικές επιλογές που είναι διαθέσιμες σήμερα βοηθούν τον ειδικό να αντιμετωπίσει τη νόσο, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται.

Για τη σύνθετη φύση του Πολλαπλούν Μυελώματος και την αντιμετώπισή του, μας μίλησε η Αιματολόγος Δρ. Μαρία Καπαρού. Αξίζει να σημειωθεί πως η Δρ. Μαρία Καπαρού έχει πραγματοποιήσει δύο εξειδικεύσεις, αρχικά στην αντιμετώπιση ασθενών με Πολλαπλούν Μυέλωμα και Λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα (post-CCT Fellow in Myeloma and Lymphoma) και στη συνέχεια στη Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων (post-CCT Fellow in Bone Marrow Transplantation) στο Νοσοκομείο Heartlands στο Birmingham, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ποιος είναι ο ρόλος της παραπρωτεϊναιμίας;

Πρόκειται για την ανίχνευση μίας παθολογικής πρωτεΐνης στο αίμα, η οποία παράγεται από τα πλασματοκύτταρα. Τα πλασματοκύτταρα είναι κύτταρα που βρίσκονται στο μυελό των οστών και υπό φυσιολογικές συνθήκες παράγουν αντισώματα, πρωτεΐνες που μας βοηθούν να αντιμετωπίζουμε τις λοιμώξεις. Στην περίπτωση που τα πλασματοκύτταρα δεν είναι φυσιολογικά, η πρωτεΐνη που παράγουν ονομάζεται παραπρωτεΐνη και δεν είναι λειτουργική.

Η παραπρωτεΐνη μπορεί να ανιχνεύεται σε χαμηλά επίπεδα στο αίμα του ασθενούς για μεγάλο χρονικό διάστημα (έτη) χωρίς ποτέ να χρειαστεί κάποια παρέμβαση/θεραπεία. Ανάλογα με τα επίπεδα της παραπρωτεΐνης, διακρίνονται τα εξής στάδια:

«Μονοκλωνική Γαμμαπάθεια Αδιευκρίνιστης Σημασίας» ή «MGUS»: Αυτή η πρόδρομος φάση συνήθως βρίσκεται τυχαία σε αιματολογικές εξετάσεις ρουτίνας και υπάρχει 1% πιθανότητα κάθε χρόνο να εξελιχθεί Πολλαπλούν (συμπτωματικό) Μυέλωμα.

«Ασυμπτωματικό Μυέλωμα» ή «Smoldering Myeloma»: Η ετήσια (αθροιστική) πιθανότητα να εξελιχθεί σε Πολλαπλούν (συμπτωματικό) Μυέλωμα είναι 10% τα πρώτα 5 έτη, 3% τα επόμενα 5 και 1% ετησίως μετά τα 10 έτη.

Στις παραπάνω περιπτώσεις ο ασθενής τίθεται σε τακτική παρακολούθηση ανά 3-4 μήνες.

Τι είναι το Πολλαπλούν Μυέλωμα;

Όπως είπαμε, το Πολλαπλούν Μυέλωμα αποτελεί μία κακοήθεια των πλασματοκυττάρων.. Στην περίπτωση του Πολλαπλού Μυελώματος, η παραπρωτεΐνη μπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να προκαλέσει αναιμία, νεφρική ανεπάρκεια, αυξημένο ασβέστιο στο αίμα ή λυτικές εστίες στα κόκκαλα / αυτόματα κατάγματα.

Επιπλέον, η παραγωγή της παραπρωτεΐνης εμποδίζει τον σχηματισμό φυσιολογικών αντισωμάτων, καθιστώντας τον ασθενή πιο επιρρεπή σε λοιμώξεις.

Γνωρίζουμε τις αιτίες που προκαλούν το Πολλαπλούν Μυελώμα;

Η ακριβής αιτία που προκαλεί το Πολλαπλούν Μυέλωμα δεν έχει προσδιορισθεί και, αν και η νόσος παρατηρείται πιο συχνά μεταξύ στενών συγγενών (γονείς/αδέλφια), δεν αποτελεί μια κληρονομική ασθένεια με την στενή έννοια του όρου.

Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα συμπτώματα;

Ο ασθενής συνήθως επισκέπτεται τον Ορθοπεδικό λόγω επίμονης οσφυαλγίας (πόνου στη μέση) ή αυτόματου κατάγματος. Ενίοτε εκτιμάται από τον Παθολόγο λόγω επιδεινούμενης αδυναμίας και καταβολής ή ανεξήγητης νεφρικής ανεπάρκειας.

Τα πιο συχνά συμπτώματα/σημεία που αναφέρονται είναι τα εξής:

Αδυναμία, Καταβολή

Επίμονος πόνος στα κόκκαλα (κυρίως στη σπονδυλική στήλη)

Νεφρική ανεπάρκεια

Συχνές λοιμώξεις

Αυτόματα (παθολογικά) κατάγματα

Το Πολλαπλούν Μυέλωμα είναι μια θεραπεύσιμη νόσος;

Πρόκειται για μια νόσο θεραπεύσιμη, αλλά όχι ιάσιμη. Οι θεραπείες που χορηγούνται είναι πιο στοχευμένες, και, συνεπώς, καλύτερα ανεκτές με αποδεκτό προφίλ ασφάλειας.

Οι νεότερης ηλικίας ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν σημαντικά προβλήματα υγείας θα πρέπει να υποβληθούν σε αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού των οστών, προκειμένου να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ελεύθεροι νόσου.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η αντιμετώπιση και η παρακολούθηση ασθενών με Πολλαπλούν Μυέλωμα θα πρέπει να πραγματοποιείται από Αιματολόγο με εμπειρία στη χορήγηση των νεότερων θεραπειών και τη διαχείριση πιθανών επιπλοκών. Τα τελευταία χρόνια προκύπτουν διαρκώς νεότερες θεραπείες, οι οποίες έχουν βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό την πρόγνωση της νόσου, αυξάνοντας τις ελπίδες ακόμα και για πλήρη ίαση.

Για κάθε σχετική απορία και για αναλυτική ενημέρωση, η Αιματολόγος Δρ. Μαρία Καπαρού είναι στη διάθεσή σας. Επικοινωνήστε μαζί της στα στο τηλέφωνο 6976 439270 ή εναλλακτικά επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.drkaparou.com.