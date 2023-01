Τα στοιχεία που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), δείχνουν ότι αυξάνεται η πίεση στις παιδιατρικές ΜΕΘ λόγω της έξαρσης της γρίπης και των αναπνευστικών ιών, με την πληρότητα των κλινών να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ που δόθηκαν στη δημοσιότητα 3 μέρες πριν, στο «Αγία Σοφία», λειτουργούν 9 κλίνες non COVID και νοσηλεύονται 6 παιδιά. Στο «Αγλαΐα Κυριακού» λειτουργούν 6 κλίνες non COVID και νοσηλεύονται 4 παιδιά. Λειτουργούν, επίσης, 5 κλίνες COVID, όπου δεν νοσηλεύεται κανένα παιδί.Στο Παίδων Πεντέλης λειτουργούν 6 κλίνες non COVID και νοσηλεύονται 3 παιδιά.

Στο «Αττικόν» στις 6 κλίνες non COVID που υπάρχουν νοσηλεύονται 6 παιδιά.Στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης είναι κατειλημμένες και οι 8 κλίνες non COVID που υπάρχουν, ενώ από τις 2 κλίνες COVID που λειτουργούν μία είναι κατειλημμένη. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου λειτουργούν 5 κλίνες non COVID και νοσηλεύονται 4 παιδιά. κενές παραμένουν οι 2 κλίνες COVID που υπάρχουν. Και οι 5 non COVID κλίνες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου είναι κατειλημμένες, ενώ στη 1 κλίνη COVID που διαθέτει το νοσοκομείο νοσηλεύεται 1 παιδί.Στα νοσοκομεία της Ανατολικής Μεκεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Νήσων (εκτός της Κρήτης) δεν διατίθενται ΜΕΘ Παίδων.