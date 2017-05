Αλλάζει ο τρόπος που θα εκλέγεται το ελληνικό «Αυτοκίνητο της Χρονιάς»

Όλα στη... φόρα

Νέο τρόπο με τον οποίο θα αναδεικνύεται το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» στην Ελλάδα, ψήφισαν σήμερα τα μέλη που απαρτίζουν τον συγκεκριμένο θεσμό. Σε συνάντηση που είχαν δημοσιογράφοι καιεκπρόσωποι Μέσων αποφασίστηκαν τρεις σημαντικές αλλαγές οι οποίες θα ισχύσουν από εδώ και στο εξής.Το σημαντικότερο από όλα αφορά στον τρόπο της ψηφοφορίας που μέχρι πρότινος ήταν μυστικός. Από τα 21 μέλη που ήταν στη συνάντηση, τα 17 ψήφισαν να γίνεται από εδώ και στο εξής φανερή η ψηφοφορία ενώ τα τέσσερα να παραμείνει μυστική. Οι τέσσερις είναι οι, Πάνος Διπλαράκος, Αντώνης Κόλλιας, Ηλίας Ματζαβάς και Πανος Φιλιππακόπουλος.





Από εκεί και πέρα αποφασίστηκε να μην έχουν δικαίωμα ψήφου οι Ηλίας Παπαιωάννου, Γιάννης Τρεις δεν έχουν πλεόν δικαίωμα ψήφου ενώ δεν θα ψηφιστεί «Pick Up Of The Year» Χαρίτος και Παναγιώτης Ντάνος, καθώς έχουν πάψει να δραστηριοποιούνται ενεργά στο χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου.

Τέλος, η πρόταση να υπάρξει και θεσμός «Pick Up Of The Year» (!) του Αντώνη Στοιβαχτάρη (ο οποίος δεν είναι δημοσιογράφος αλλά είναι ο άνθρωπος που διοργανώνει την εκδήλωση) απορρίφτηκε ομόφωνα....









Στην συνάντηση παρευρέθησαν οι παρακάτω:

Σωτήρης Βουτσελάς Πάνος Διπλαράκος Θωμάς Ευθυμίου Γιάννης Κανουπάκης Αντώνης Κόλιας Διονύσης Λιβέρης Νίκος Λουπάκης Ηλίας Ματζαβάς Πέτρος Πιτσίνης Φώτης Ραίσης Σπύρος Ρέκκας Γιάννης Σκουφής Γιάννης Σταυρόπουλος Γιώργος Τριανταφύλλης Σωτήρης Τσαντίλης Γιάννης Τσιρογιάννης Τριαντάφυλλος Τσουλφάς Βαγγέλςη Φακατσέλης Πάνος Φιλιππακόπουλος Πέρης Χαλάτσης Νίκος Χριστόπουλος