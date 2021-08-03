Τόκιο 2020: Συνεχίζεται η δράση από τα πέντε κανάλια της ΕΡΤ την Τέταρτη (4/8)

Η ΕΡΤ1, η ΕΡΤ2, η ΕΡΤ 3 και τα διαδικτυακά ΕΡΤ Sports και ΕΡΤ Sports 2 συνεχίζουν την κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Την Τετάρτη (4/8) η κρατική τηλεόραση θα μεταδώσει αναμετρήσεις και αγώνες από πολλά διαφορετικά αθλήματα.
Αναλυτικά:
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
04:00-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΣΤΙΒΟΣ 6Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-13:30 ΖΑΠΙΝΓΚ (Ζ)
13:30-15:00 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΝΤΟΥΕΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-17:00 (Ε)
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
00:30-03:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 10ΧΛΜ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
03:00-06:30 ΣΤΙΒΟΣ 6Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ζ)
06:30-07:30 ΣΚΕΪΤΜΠΟΡΝΤ PARK ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
07:30-08:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 10ΧΛΜ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ε)
08:30-10:00 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 470 (Γ) 470 (Α) ΤΕΛΙΚΗ (Ζ)
10:00-11:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
11:30-12:45 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΟΜΑΔΙΚΟ PURSUIT (Α) ΤΕΛΙΚΟΙ ΣΠΡΙΝΤ (Α) ΦΑΣΗ "1" (Ζ)
12:45-16:00 ΣΤΙΒΟΣ 6Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (Ζ)
ΕΡΤ 3
03:00-04:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
04:00-06:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
06:00-07:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ B' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (E)
07:00-09:00 ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
09:00-09:30 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
09:30-10:45 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
10:45-11:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
11:00-13:00 ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Γ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
13:00-13:50 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Γ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
13:50-15:00 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
15:00-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
04:00-05:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
09:00-10:00 ΠΥΓΜΑΧΙΑ +91κ. ΑΝΔΡΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ 75-81κ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
15:00-16:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ Γ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
16:00-17:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS 2
08:00-:09:15 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
13:00-15:15 ΙΠΠΑΣΙΑ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟ (Ζ)
15:15-16:00 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ +109κ. ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)