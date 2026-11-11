Η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά επιτεύγματα… Μεγάλο ζήτημα. Με πρόσφατα παραδείγματα τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης και υποδομές στην Ελλάδα, αναδεικνύουν το εφιαλτικό ερώτημα: μήπως η επιστήμη καταλήγει ο δήμιος του δημιουργού της;

Ζούμε στην εποχή της απόλυτης τεχνολογικής αποθέωσης, όπου η πρόοδος τρέχει με ταχύτητες φωτός και η επιστήμη υπόσχεται να λύσει κάθε ανθρώπινο πρόβλημα. Ωστόσο, οι πρόσφατες ειδήσεις για χάκερ που κατάφεραν να διεισδύσουν ακόμα και σε ψυγεία και κρίσιμα συστήματα τροφίμων στη χώρα μας, αποτελούν ένα ηχηρό καμπανάκι κινδύνου. Δεν μιλάμε πια για μακρινά σενάρια επιστημονικής φαντασίας, αλλά για μια ωμή πραγματικότητα: τα ίδια τα δημιουργήματα του ανθρώπου στρέφονται εναντίον του.

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή διασύνδεση αποκτούν τον έλεγχο των ζωτικών μας λειτουργιών, ο άνθρωπος μετατρέπεται από κυρίαρχος σε όμηρο. Είτε πρόκειται για την κυριολεκτική απειλή της ασφάλειας, της τροφής και της δημόσιας υγείας από κακόβουλες επιθέσεις, είτε για τη μεταφορική δολοφονία της ανθρώπινης υπόστασης —όπου η σκέψη, η κρίση και η συναίσθηση αντικαθίστανται από αλγόριθμους— η ουσία παραμένει ίδια. Αυτή η νέα μορφή εξάρτησης δημιουργεί μια πρωτόγνωρη ευπάθεια, καθώς η καθημερινή μας επιβίωση βασίζεται πλέον σε γραμμές κώδικα που μπορούν εύκολα να υπονομευτούν.

Η επιστήμη, από εργαλείο χειραφέτησης, κινδυνεύει να γίνει το άλλοθι της αυτοκαταστροφής μας. Το φαινόμενο αυτό ξεπερνά τα όρια του απλού ψηφιακού εγκλήματος. Αγγίζει τον πυρήνα της υπαρξιακής μας ασφάλειας, καθώς ηθικές δικλείδες απουσιάζουν. Η ταχύτητα με την οποία ενσωματώνουμε αυτές τις τεχνολογίες στις βασικές δομές του κράτους και της οικονομίας είναι δυσανάλογη με την ικανότητά μας να τις θωρακίσουμε. Έτσι, παραδίδουμε τα κλειδιά της ζωής μας σε αόρατους απειλητικούς παράγοντες.

Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά αν εμείς μπορούμε να ελέγξουμε αυτό που δημιουργήσαμε προτού μας αφανίσει. Η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό των ορίων της προόδου είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Αν δεν υψώσουμε ασπίδα ηθικής και περιορισμού, αν δεν θέσουμε αυστηρά ρυθμιστικά πλαίσια, ο Φρανκενστάιν του 21ου αιώνα δεν θα είναι ένα πλάσμα από τη φαντασία, αλλά ο ίδιος ο ψηφιακός μας πολιτισμός.

Ο δημιουργός θα έχει γίνει τελικά το θύμα του ίδιου του του οράματος, εγκλωβισμένος σε έναν κόσμο που ο ίδιος κατασκεύασε αλλά δεν μπορεί πια να κυβερνήσει.