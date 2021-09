To Πρόγραμμα του 19th Motor Festival και Bazaar Festival

Το Motor Festival επιστρέφει στο θρόνο του για να ολοκληρώσει το θρυλικό 19th Motor Festival One is a King στις 17-19 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο!!!

Ετοιμαστείτε για το πιο επικό, πιο θεαματικό και πιο ανατρεπτικό Motor Festival που έχει γίνει ποτέ. Βάλτε ζώνη φορέστε το κράνος σας η ένταση, η αδρεναλίνη και η απόλυτη περιπέτεια ξεκινάει στις 17 έως 19 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο και η ΓΙΓΑΝΤΟΟΘΟΝΗ των 35τ.μ. θα μας μεταφέρει σε άλλη διάσταση…

Πρόγραμμα Παρασκευής: 17:30 Άνοιγμα θυρών για το κοινό 17:40 Drift warm up & Off road Warm up. Στα μικρόφωνα συνπαρουσίαση Guest Star Ασημίνα Ιγγλέζου 18:00- 18:20 Διάλειμμα. | Γύρος Θανάτου 18:20 Παρέλαση και παρουσίαση εκθετών – συμμετεχόντων από τον χώρο της μοτοσικλέτας (υποχρεωτικά κράνος). Η σειρά θα γίνει με την σειρά θέσεων ξεκινώντας από τις αγωνιστικές ομάδες συμμετοχές. 19:00 – 19:20 Διάλειμμα | Κληρώσεις Δώρων και παρουσίαση εκθετών και μοίρασμα δώρων εκείνη την στιγμή απο εκθέτες συμμετέχοντες και την διοργάνωση- Bazaar Show (προσφορές και ευκαιρίες αγοράς προιόντων, υπηρεσιών και οχημάτων από τους εκθέτες μας θα ανακοινώνονται και θα έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ισχύ ). 19:20 Πάρελαση αγωνιστικών αυτοκινήτων on & off Road | Αγωνιστικά από τον χώρο του Drift μαζί με τα 4×4 σε μια παρουσίαση που θα κόψει την ανάσα!!! 20:00 -20:20 Διάλειμμα | Γύρος Θανάτου 20:20 Drift show 21:00 – 21:20 Διάλειμμα | Κληρώσεις Δώρων και παρουσίαση εκθετών και μοίρασμα δώρων εκείνη την στιγμή απο εκθέτες συμμετέχοντες και την διοργάνωση- Bazaar Show (προσφορές και ευκαιρίες αγοράς προιόντων, υπηρεσιών και οχημάτων από τους εκθέτες μας θα ανακοινώνονται και θα έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ισχύ ). 21:20 ΒΜΧ RIDERS 21:30 Greek Stunt Rider and NL Extreme shows. 21:40 Greek Stunt Riders ATV show and NL Extreme shows. 21:50 FMX vs Drift the battle begun. 22:00 – 22:20 Διάλειμμα | Γύρος Θανάτου Κληρώσεις Δώρων και παρουσίαση εκθετών και μοίρασμα δώρων εκείνη την στιγμή από εκθέτες συμμετέχοντες και την διοργάνωση- Bazaar Show (προσφορές και ευκαιρίες αγοράς προιόντων, υπηρεσιών και οχημάτων από τους εκθέτες μας θα ανακοινώνονται και θα έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ισχύ ). 22:20 Τσαβάκος Battle | 2 Talbot sunbeam & 2 Subaru Impreza, 22:30 Harley Davidson Show & Crazy 0ff Road show & Fire Show and dance Guest Star Ελένη Ματζουράνη 22:40 Gymkhana & Drift show 23:10 Lancia Delta integrale show and battle 23:25 Νώντας Λογοθέτης brake the (ώρες κοινης ησυχίας) x BMX Riders 23:30 Greek stunt riders show and Crazy Car stunt | Stunt Moto Show μαζί με αυτοκίνητο σε 2 ρόδες (ώρες κοινής ησυχίας)

Πρόγραμμα Σαββάτου:

11:00 Ανοιγμα θυρών για το κοινό

11:20 Drift show

12:00- 12:20 Διάλειμμα | Κληρώσεις Δώρων και παρουσίαση εκθετών και μοίρασμα δώρων εκείνη την στιγμή απο εκθέτες συμμετέχοντες και την διοργάνωση- Bazaar Show (προσφορές και ευκαιρίες αγοράς προιόντων, υπηρεσιών και οχημάτων από τους εκθέτες μας θα ανακοινώνονται και θα έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ισχύ ).

12:20 Cars Jump NL extreme Show Mirror Stilt walkers

12:30 ΒΜΧ show Άλματα και θεαματικά back flip & Monster trucks

12:40 Greek Stunt Riders x 4×4 of road | Butterflies crew dancers

12:50 Greek Stunt Riders & NL extreme Show Rolling endo battle

13:00-13:20 Διάλειμμα | Γύρος Θανάτου

13:20 Pit Bikes show | Cheerleaders – pon pon girls

13:35 Drift Battle Gymhkana Show

14:00- 14:20 Διάλειμμα | Γύρος Θανάτου

14:20 Auto & Moto Drag Show 0-18m ελεύθερα πατήματα. (όλοι οι οδηγοι μπαίνουν στην αρένα τους γνωρίζουμε σε μια παρέλαση 3 γύρων ο ένας πίσω απο τον άλλο και τους απολαμβάνουμε σ΄ένα δυναμικό ελεύθερο πάτημα στη συνέχεια).

14:40 Drift Challenge Crazy time

15:00 Rally Challenge

15:10 Διάλειμμα | Γύρος Θανάτου

15:30 Greek Stunt Rides car extreme show (Ώρες κοινής ησυχίας)

15:40 Σεμινάριο ασφαλής οδήγησης “Γιατι η γνώση σώζει ζωές” | Πέτρος Μαυρέας

16:00 Test Drive – Test Ride – Ηλεκτρικά οχήματα (Bazaar Festival συμμετοχές) | Roller girls

16:00 Κληρώσεις Δώρων και παρουσίαση εκθετών και μοίρασμα δώρων εκείνη την στιγμή από εκθέτες συμμετέχοντες και την διοργάνωση.

Αυτόγραφα, αναμνηστικά αυτοκόλλητα και δώρα θα μοιραστούν στους επισκέπτες.

17:00 Διαλειμμα | Σεμινάριο ασφαλής οδήγησης “Η οδήγηση ως εκπαιδευτικό μάθημα στα σχολεία”

17:15 Pit Bikes Μιχάλης Κυδωνάκης | Λέμε ΝΑΙ στην ταχύτα στην πίστα και ΟΧΙ στους δρόμους

17:30 Off road & BMX show | Στα μικρόφωνα συμπαρουσίαση Guest Star Ασημίνα Ιγγλέζου

17:50 Lancia Delta integrale show | History Challenge

18:10 Drift Gymkhana show

18:30 – 18:50 Διάλειμμα. | Γύρος Θανάτου

18:50 MOTO x 4×4 Off Road Drive and Ride to Glory Παρέλαση παράλληλη όλων των συμμετοχών μοτοσυκλέτας On the road και των 4χ4 off the Road για να τους γνωρίσουμε απολαύσουμε και αποθεώσουμε σε μια βόλτα που θα γραφτεί στην ιστορία.

19:20- 19:30 Η μονομαχία συνεχίζεται Tsavakos Rules | 2 Talbot sunbeam & 2 Subaru Impreza

20:00 -20:20 Διάλειμμα | Γύρος Θανάτου

20:20 Drift show & Gymkhana Challenge

21:00 – 21:20 Διάλειμμα | Γύρος Θανάτου

21:20 FMX vs Drift vs Greek Stunt Riders the battle begun .

21:30 Greek Stunt Rider and NL Extreme shows and Dancers Led show

21:40 Greek Stunt Riders ATV show and NL Extreme shows ΒΜΧ RIDERS

21:50 FMX vs Drift the Battle begun.

22:00 – 22:20 Διάλειμμα | Γύρος Θανάτου

22:20 Rally time attack show

22:40 Drift show

22:55 Smoke is in the air | ενά τελικό Burn out με πυροτεχνήματα

23:00 Harley Davidson Show Born to Race Fireshow – Fire dancers and Anastasia Giousef

23:20 Νώντας Λογοθέτης σε άλμα που θα κόψει την ανάσα πάνω από μια σειρά αυτοκινήτων | Bunny gang dancers (ώρες κοινής ησυχίας)

23:30 Greek stunt riders show and Crazy Car stunt (ώρες κοινής ησυχίας).

Πρόγραμμα Κυριακής:

11:00 Άνοιγμα θυρών για το κοινό

11:20 Drift show

12:00- 12:20 Διάλειμμα | Γύρος Θανάτου

12:20 Cars Jump NL extreme Show Mirror Stilt walkers | Σε πόσα αυτοκίνητα θα γίνει άλμα;

12:30 ΒΜΧ show Άλματα και θεαματικά back flip & Monster trucks

12:40 Greek Stunt Riders x 4×4 of road | Butterflies crew dancers

12:50 Truck war | Όλοι οι τράκτορες παρέλαση στην Αρένα

13:00-13:20 Διάλειμμα | Γύρος Θανάτου

13:20 Pit Bikes show |Cheerleaders – pon pon girls

13:35 Drift Battle Gymhkana Show

14:00- 14:20 Διάλειμμα | Γύρος Θανάτου

14:20 Auto & Moto Drag Show 0-18m ελεύθερα πατήματα. (όλοι οι οδηγοί μπαίνουν στην αρένα τους γνωρίζουμε σε μια παρέλαση 3 γύρων ο ένας πίσω από τον άλλο και τους απολαμβάνουμε σένα δυναμικό ελεύθερο πάτημα στην συνέχεια).

14:40 Drift Challenge Crazy time

15:00 Rally Challenge

15:30 Greek Stunt Rides car extreme show (Ώρες κοινής ησυχίας)

15:40 Σεμινάριο ασφαλής οδήγησης “Γιατί η γνώση σώζει ζωές” | Πέτρος Μαυρωνας

16:00 Test Drive – Test Ride – Ηλεκτρικά οχήματα (Bazaar Festival συμμετοχές) | Roller girls

17:00 Διάλειμμα | Σεμινάριο ασφαλής οδήγησης “Η οδήγηση ως εκπαιδευτικό μάθημα στα σχολεία”

17:15 Pit Bikes Μιχάλης Κυδωνάκης | Λέμε ΝΑΙ στην ταχύτητα στην πίστα και ΟΧΙ στους δρόμους

17:30 Drift & BMX show | Στα μικρόφωνα συνπαρουσίαση Guest Star Ασημίνα Ιγγλέζου

18:00 Lancia Delta integrale Battle time to Challenge yourself | History Challenge

18:15 Rally Show Αντέχεις;

18:50 MOTO x 4×4 Off Road Drive and Ride to Glory Παρέλαση παράλληλη όλων των συμμετοχών μοτοσυκλέτας On the road και των 4χ4 off the Road για να τους γνωρίσουμε απολαύσουμε και αποθεώσουμε σε μια βόλτα με καπνογόνα και τα κορίτσια της διοργάνωσης που θα πλαισιώνουν τις συμμετοχές. O Νώντας Λογοθέτης σε ενα άλμα που θα προσθέσει ακόμη περισσότερα αυτοκίνητα για ένα άλμα που θα προκαλέσει καρδιακά επεισόδια!

19:10 Drift time

19:20 Η μονομαχία συνεχίζεται Tsavakos Rules | 2 Talbot sunbeam & 2 Subaru Impreza

19:30 -19:50 Διάλειμμα | Γύρος Θανάτου

20:10 Drift show & Gymkhana Challenge | Guest Star Κωνσταντίνα Μαρωνίτη and VP projects Entertainment

21:00 – 21:20 Διάλειμμα. | Γύρος Θανάτου

21:20 NL Braking Fire walls η Ώρα να σπασουμε το ρεκορ με τις φλεγόμενες πύλες

21:30 Greek Stunt Rider Χ Harley Davidson Born to be wild

21:40 Greek Stunt Riders ATV show and NL Extreme shows ΒΜΧ RIDERS

21:50 NL extreme shows and Greek stunt Riders vs Drift Battle with Stunt Car

22:00 – 22:20 Βραβεύσεις – Αναμνηστικα μεταλλια σε οσους συμμετείχαν | | Κληρώσεις Μεγάλων Δώρων και μοίρασμα δώρων εκείνη την στιγμή απο εκθέτες συμμετέχοντες και την διοργάνωση – Bazaar Show (τελευταίες υπερπροσφορές και ευκαιρίες αγοράς προιόντων, υπηρεσιών και οχημάτων από τους εκθέτες μας θα ανακοινώθούν με διάρκεια απόκτησης ως 25/9/2021 )

19th Motor Festival one is a King… Ολα τα οχήματα στην αρένα παραταγμένα για τις τελευταίες φωτογραφίες και πλάνα και όλοι οδηγοί στο βάθρο κάτω απο την γιγαντοθόνη για τις βραβεύσεις – απονομές και τις τελευταίες στίγμες αυτής της μεγάλης γιορτής της μηχανοκίνησης.

Τελετή λήξης πυροτεχνήματα

To πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί με βάση τις ανάγκες της διοργάνωσης.

Πρόγραμμα Λειτουργίας:

Παρασκευή 17:30 -23:00

Σάββατο 11:00 – 23:00

Κυριακή 11:00 – 22:00

Τιμή εισόδου:

Κανονικό 10€

Δωρεάν ως 3 ετών

Παιδικό εως 10ετών: 8€

Άνεργοι / Πολύτεκνοι / Φοιτητές: 8€

ΑΜΕΑ Ελεύθερη είσοδός

Οι θεατές και οι εκθέτες πρέπει να έχουν υποχρεωτικά δηλώσει στο taxis:

Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή Πιστοποιητικό νόσησης 6μηνου

ή rapid test.

Οι ανήλικοι 12-17 ετών προσκομίζουν PCR test ή rapid test.

Οι ανήλικοι έως 12 ετών με αρνητικό σελφ- τεστ.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στον χώρο.