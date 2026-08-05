Μπορεί τα ηλεκτρικά να κυριαρχούν στις συζητήσεις για την οικονομία, όμως η Nissan απέδειξε ότι η τεχνολογία e-Power έχει ακόμα πολλά να δείξει. Το ανανεωμένο Qashqai e-Power κατάφερε να καταγράψει νέο ρεκόρ Guinness, καλύπτοντας σχεδόν 2.000 χιλιόμετρα με ένα μόνο ρεζερβουάρ καυσίμου.

Η προσπάθεια πραγματοποιήθηκε σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας και όχι σε ελεγχόμενο περιβάλλον δοκιμών. Το SUV της Nissan διέσχισε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, περνώντας από αυτοκινητόδρομους, επαρχιακούς δρόμους και αστικά κέντρα, αποδεικνύοντας στην πράξη τις δυνατότητες του νέου συστήματος e-Power.

Πώς λειτουργεί το e-Power

Σε αντίθεση με ένα συμβατικό υβριδικό, στο σύστημα e-Power οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από ηλεκτροκινητήρα. Ο βενζινοκινητήρας δεν μεταδίδει ποτέ κίνηση στους τροχούς, αλλά λειτουργεί ως γεννήτρια παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια για την μπαταρία και τον ηλεκτροκινητήρα. Αυτό προσφέρει αίσθηση οδήγησης παρόμοια με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, χωρίς όμως την ανάγκη φόρτισης σε πρίζα.

Κατανάλωση που εντυπωσιάζει

Η τελευταία γενιά του συστήματος e-Power χρησιμοποιεί νέα αρχιτεκτονική «5-in-1», η οποία ενσωματώνει ηλεκτροκινητήρα, γεννήτρια, inverter και τα υπόλοιπα βασικά εξαρτήματα σε μία ενιαία μονάδα. Παράλληλα, ο αναβαθμισμένος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1.5 λίτρων φτάνει θερμική απόδοση έως και 42%, συμβάλλοντας στη σημαντική μείωση της κατανάλωσης.

Η Nissan ανακοινώνει για το νέο Qashqai e-Power μεικτή κατανάλωση μόλις 4,1 λτ./100 χλμ., ενώ σε πραγματικές συνθήκες έχει ήδη καταγραφεί μέση τιμή περίπου 4,5 λτ./100 χλμ. σε διαδρομή άνω των 1.300 χιλιομέτρων χωρίς ανεφοδιασμό.

Ένα ρεκόρ με ουσία

Σε αντίθεση με πολλά ρεκόρ που επιτυγχάνονται σε ειδικές συνθήκες, η Nissan αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη επίδοση πραγματοποιήθηκε σε κανονικούς δρόμους και με ταχύτητες κυκλοφορίας που συναντά οποιοσδήποτε οδηγός στην καθημερινότητά του. Για αυτό και το νέο Guinness World Record θεωρείται μία από τις πιο ουσιαστικές αποδείξεις της αποδοτικότητας του συστήματος e-Power.