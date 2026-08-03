Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Με δύο τρίτες θέσεις ολοκλήρωσε την παρουσία του ο Χαράλαμπος Ψυχογυιός στον αγώνα του BMU Championship, που διεξήχθη το τριήμερο 24-26 Ιουλίου 2026 στην πίστα A1 Motor Park της Βουλγαρίας.

Αγωνιζόμενος στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία F1000, ο Έλληνας οδηγός κατάφερε να ανέβει δύο φορές στο τρίτο σκαλί του βάθρου, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις σε μία πίστα στην οποία αγωνίστηκε για πρώτη φορά.

Η προσπάθειά του έγινε ακόμη πιο απαιτητική, καθώς από την αρχή του αγωνιστικού τριημέρου έγινε αισθητό ένα τεχνικό πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) της μοτοσυκλέτας του. Παρά τη δυσκολία αυτή, ο ίδιος και η ομάδα του διαχειρίστηκαν την κατάσταση με επαγγελματισμό και διατήρησαν υψηλό αγωνιστικό ρυθμό, καταφέρνοντας να αποσπάσουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα υπό τις συνθήκες, με δύο τρίτες θέσεις που επιβεβαιώνουν την αγωνιστικότητα, την αποφασιστικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους.

Οι δύο τρίτες θέσεις αποτελούν μια σημαντική διεθνή διάκριση και προσθέτουν πολύτιμους βαθμούς στη συνολική προσπάθειά του για το Βαλκανικό BMU Championship, αποτελώντας παράλληλα μία ακόμη επιτυχία για την Ελληνική παρουσία στη διοργάνωση.

Ο Χαράλαμπος Ψυχογυιός και η ομάδα του εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι στηρίζουν την αγωνιστική του προσπάθεια. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνει στους χορηγούς και συνεργάτες του Pirelli, Intramoto, BMW Motorrad, BMW Σφακιανάκης, Extreme Track Days, BMW Club Hellas, Friends and Riders, Rider, Mouratis GP, MC Motor Import και Papastavrou, των οποίων η πολύτιμη υποστήριξη συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των αγωνιστικών του στόχων.

Με το βλέμμα στραμμένο στους επόμενους αγώνες του BMU Championship, η προσπάθεια συνεχίζεται με στόχο ακόμη καλύτερα αποτελέσματα και νέες διακρίσεις, εκπροσωπώντας με συνέπεια και υπερηφάνεια τα Ελληνικά χρώματα στον διεθνή μηχανοκίνητο αθλητισμό.