Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα γύρω από την ηλεκτροκίνηση αφορά το πώς επηρεάζεται η πραγματική αυτονομία ενός αυτοκινήτου από τις ακραίες θερμοκρασίες. Νέα έρευνα της A.A.A. (America Automobile Association) στις ΗΠΑ έρχεται τώρα να δώσει πιο ξεκάθαρες απαντήσεις, εξετάζοντας τόσο αμιγώς ηλεκτρικά όσο και hybrid μοντέλα σε συνθήκες έντονου κρύου και ζέστης.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε ειδικές εργαστηριακές εγκαταστάσεις με θερμοκρασίες -6°C, 24°C και 35°C, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις ο κλιματισμός λειτουργούσε κανονικά στους 22°C μέσα στην καμπίνα ώστε τα αποτελέσματα να προσομοιώνουν πραγματικές συνθήκες καθημερινής χρήσης.

Τα EV επηρεάζονται περισσότερο στο κρύο και όχι τόσο στη ζέστη

Στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, το μεγαλύτερο πρόβλημα εμφανίστηκε στις χαμηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με την έρευνα, στους -6°C η ενεργειακή απόδοση μειώθηκε κατά 35,6%, ενώ η πραγματική αυτονομία έπεσε κατά περίπου 39% σε σχέση με τις ιδανικές συνθήκες. Ο βασικός λόγος είναι ότι οι μπαταρίες λιθίου λειτουργούν λιγότερο αποδοτικά στο κρύο, ενώ παράλληλα απαιτείται περισσότερη ενέργεια για τη θέρμανση της καμπίνας και τη διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας της μπαταρίας.

Αντίθετα, στις υψηλές θερμοκρασίες των 35°C, η επίδραση ήταν αισθητά μικρότερη. Τα EV παρουσίασαν μείωση απόδοσης κατά 10,4% και πτώση αυτονομίας περίπου 8,5%. Παρότι και η ζέστη επηρεάζει τη λειτουργία της μπαταρίας, τα συστήματα ψύξης φαίνεται να διαχειρίζονται καλύτερα την κατάσταση σε σχέση με το ακραίο κρύο.

Η AAA υπολόγισε μάλιστα πως σε χαμηλές θερμοκρασίες το κόστος χρήσης ενός EV αυξάνεται σημαντικά, κυρίως λόγω της αυξημένης κατανάλωσης ενέργειας και των συχνότερων φορτίσεων.

Τα hybrid σιχαίνονται τη ζέστη

Η έρευνα έδειξε πως και τα hybrid μοντέλα επηρεάζονται αισθητά από τις καιρικές συνθήκες, κυρίως σε ό,τι αφορά την κατανάλωση καυσίμου. Στο κρύο, η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 22,8%, καθώς ο κινητήρας εσωτερικής καύσης χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να φτάσει στη σωστή θερμοκρασία λειτουργίας, ενώ αυξάνονται και οι ανάγκες θέρμανσης της καμπίνας.

Στους 35°C, η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 12%, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης χρήσης κλιματισμού και των συστημάτων ψύξης.

Τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη;

Η νέα έρευνα ουσιαστικά επιβεβαιώνει κάτι που ήδη γνωρίζουν αρκετοί ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ότι οι ακραίες θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την πραγματική αυτονομία και την κατανάλωση. Παρόλα αυτά, η AAA ξεκαθαρίζει πως τα EV παραμένουν ιδιαίτερα αποδοτικά στις φυσιολογικές θερμοκρασίες, ενώ οι περισσότεροι οδηγοί μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν γνωρίζοντας απλώς ότι τον χειμώνα ή σε ακραίες συνθήκες θα χρειαστούν συχνότερες φορτίσεις ή λίγη περισσότερη προσοχή στον προγραμματισμό των διαδρομών τους.