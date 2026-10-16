Η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) εξελίσσεται με τέτοια ταχύτητα, ώστε πλέον προκαλεί προβληματισμό ακόμη και στους επαγγελματίες που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη δημιουργία αυτοκινήτων. Ο Karl Neuhold, επικεφαλής εξωτερικού σχεδιασμού της Skoda, δεν κρύβει τον εντυπωσιασμό του για τις δυνατότητες των νέων εργαλείων AI, παραδέχεται όμως ότι η εξέλιξη αυτή γεννά δύσκολα ερωτήματα για το μέλλον του επαγγέλματος και κυρίως για τους νέους που προσπαθούν να μπουν στον χώρο.

Σε συνέντευξή τουαποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί ο ίδιος εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και έχει μείνει έκπληκτος από το αποτέλεσμα που μπορεί να προκύψει ακόμη και από μια απλή σχεδιαστική ιδέα. «Είμαι σοκαρισμένος με το πόσο καλή είναι. Τη χρησιμοποιώ κι εγώ και με εκπλήσσει τόσο πολύ το γεγονός ότι, από ένα απλό σκίτσο, μπορείς μέσα σε δευτερόλεπτα να έχεις εκδοχές που δεν θα μπορούσες να αποδώσεις καλύτερα ούτε ο ίδιος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από το σκίτσο σε δεκάδες προτάσεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

Μέχρι πρόσφατα, η μετάβαση από μια αρχική ιδέα σε μια ολοκληρωμένη, φωτορεαλιστική απεικόνιση απαιτούσε σημαντικό χρόνο και εξειδικευμένη εργασία. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ο σχεδιαστής μπορεί πλέον να ξεκινήσει από ένα πρόχειρο σκίτσο και να εξερευνήσει γρήγορα διαφορετικές εκδοχές του ίδιου αυτοκινήτου. Οι ιδέες μπορούν να παρουσιαστούν πιο γρήγορα, οι εναλλακτικές να αξιολογηθούν ευκολότερα και οι ομάδες να επικοινωνήσουν αποτελεσματικότερα το όραμά τους.

Ο Neuhold θεωρεί ότι οι σχεδιαστές πρέπει να προσαρμοστούν, αν θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Όπως εξήγησε, δεν αρκεί πλέον να γνωρίζει κάποιος να σχεδιάζει με τον παραδοσιακό τρόπο, καθώς η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί το επόμενο βήμα του επαγγέλματος.

«Χρειαζόμαστε άραγε ακόμη τόσο πολλούς ανθρώπους;»

Εάν μια μικρότερη ομάδα μπορεί να παράγει περισσότερες σχεδιαστικές προτάσεις, με λιγότερο χρόνο και κόπο, είναι λογικό να προκύπτει το ερώτημα εάν οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα χρειάζονται στο μέλλον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων στα σχεδιαστικά τους κέντρα.

Ο ίδιος ο Neuhold δήλωσε: «Χρειαζόμαστε άραγε ακόμη τόσο πολλούς ανθρώπους; Δυστυχώς, αυτό είναι πραγματικά δύσκολο για τους νέους σχεδιαστές σήμερα. Πώς υποτίθεται ότι θα γίνουν επαγγελματίες; Η ποιότητα της τεχνητής νοημοσύνης είναι εκπληκτική, απίστευτη», ανέφερε.

Γιατί το χειροποίητο σκίτσο παραμένει σημαντικό

Παρά τον ενθουσιασμό του για τις νέες δυνατότητες, ο επικεφαλής σχεδιασμού της Skoda δεν θεωρεί ότι οι παραδοσιακές δεξιότητες έχουν χάσει την αξία τους. Αντιθέτως, όπως εξήγησε, όταν αξιολογεί υποψηφίους για μια θέση εργασίας, εξακολουθεί να τους ενθαρρύνει να παρουσιάζουν χειροποίητα σκίτσα, ώστε να μπορεί να αξιολογήσει τη δημιουργικότητά τους.

Παράλληλα, κάθε κατασκευαστής καλείται να διατηρήσει τη δική του σχεδιαστική ταυτότητα. Εάν όλες οι εταιρείες χρησιμοποιούν παρόμοια εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει το ενδεχόμενο οι προτάσεις τους να αρχίσουν να μοιάζουν περισσότερο μεταξύ τους. Ζητήματα όπως η πρωτοτυπία, η πνευματική ιδιοκτησία και η προστασία της ταυτότητας ενός σχεδίου αποκτούν, επομένως, ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Το πιθανότερο είναι ότι η AI θα αποτελέσει ένα ολοένα σημαντικότερο εργαλείο στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το αν θα οδηγήσει σε λιγότερες θέσεις εργασίας, ειδικά για τους νέους, μένει να φανεί.