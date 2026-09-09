Τι θα γινόταν αν ένα αυτοκίνητο μπορούσε να περάσει μέσα από περισσότερο από ένα μέτρο νερό χωρίς ο κινητήρας του να… πάρει χαμπάρι; Η Horse Powertrain φαίνεται πως έχει βρει την απάντηση, παρουσιάζοντας έναν νέο κινητήρα που σχεδιάστηκε ειδικά για οχήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζουν ακραίες συνθήκες εκτός δρόμου και βαθιά περάσματα από νερό.

Πρόκειται για τον Horse B20, έναν τετρακύλινδρο, 2λιτρο turbo βενζινοκινητήρα, ο οποίος αποτελεί μέρος ενός υβριδικού συστήματος και έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ακόμη και όταν βρεθεί σε βάθος έως 1,1 μέτρου.

Η Horse Powertrain είναι η εταιρεία που αναπτύσσει κινητήρες, υβριδικά συστήματα και κιβώτια για κατασκευαστές όπως η Renault, η Volvo, η Geely και η Mitsubishi. Ο B20 αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες εφαρμογές της, καθώς δεν περιορίζεται απλώς στην προστασία από το νερό, αλλά έχει σχεδιαστεί εξαρχής για χρήση σε δύσκολες εκτός δρόμου συνθήκες.

Έως 248 ίπποι και 380 Nm

Ο B20 αποδίδει, ανάλογα με την έκδοση, από 187 έως 248 ίππους, ενώ η μέγιστη ροπή κυμαίνεται μεταξύ 300 και 380 Nm. Παράλληλα, η θερμική του απόδοση φτάνει το 48,7%, ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό για κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το σημαντικό είναι ότι ο κινητήρας δεν προορίζεται αποκλειστικά για ένα συγκεκριμένο είδος υβριδικού συστήματος. Σύμφωνα με τη Horse, μπορεί να συνδυαστεί με συμβατική υβριδική τεχνολογία, plug-in hybrid (PHEV), αλλά και με συστήματα range extender (REEV).

Τι συμβαίνει όταν ο κινητήρας βρεθεί μέσα στο νερό;

Η Horse αναφέρει ότι ο B20 πληροί τις προδιαγραφές στεγανότητας IPX8, ενώ ο ίδιος ο κινητήρας είναι πλήρως στεγανοποιημένος. Παράλληλα, χρησιμοποιεί εξαρτήματα και αισθητήρες αντίστοιχης προστασίας, οι οποίοι παρακολουθούν συνεχώς τις συνθήκες λειτουργίας γύρω από τον κινητήρα. Όταν το σύστημα αντιληφθεί ότι το όχημα βρίσκεται σε βαθιά διέλευση από νερό, τα ηλεκτρονικά ελέγχου μπορούν να προσαρμόσουν αυτόματα την απόκριση του γκαζιού ή ακόμη και να περιορίσουν την ισχύ.

Η Geely τον χρησιμοποιεί ήδη

Ο B20 δεν είναι απλώς ένα πρωτότυπο που παρουσιάστηκε σε έκθεση. Η πρώτη εφαρμογή του βρίσκεται ήδη στο Geely Galaxy Cruiser 700, ένα μεγάλο και ιδιαίτερα σκληροτράχηλο 4×4 που διατίθεται προς το παρόν στην Κίνα. Η συγκεκριμένη επιλογή μόνο τυχαία δεν είναι. Το Galaxy Cruiser 700 έχει σχεδιαστεί ως ένα SUV με πραγματικές εκτός δρόμου δυνατότητες και ο κινητήρας της Horse έρχεται να συμπληρώσει ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα.