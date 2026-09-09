Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Το Magny-Cours φιλοξένησε το πρώτο Grand Prix μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, με την πίστα Magny-Cours της Γαλλίας να προσφέρει μάχες και έντονο ανταγωνισμό, χωρίς ωστόσο να αλλάξει τον μεγάλο πρωταγωνιστή της φετινής σεζόν.

Το ΑΝΤ1+ αναμεταδίδει ζωντανά τους αγώνες του WorldSBK και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απλά κάνοντας εγγραφή με μόνο από 8,88€*/ το μήνα και να απολαύσουν όλα τα Grand Prix και τις ελεύθερες & κατατακτήριες δοκιμές, Live, on demand και live replay.

Ο Nicolo Bulega ήταν και πάλι ασταμάτητος, κατακτώντας τη νίκη και στους τρεις αγώνες του γαλλικού Γύρου και κάνοντας ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου.

Ο αναβάτης της Aruba.it Racing – Ducati συνδύασε για ακόμη μία φορά την ταχύτητα με την απόλυτη συνέπεια, αφήνοντας πίσω του τον ομόσταυλό του, Iker Lecuona, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος και στις τρεις αναμετρήσεις, ενώ ο Yari Montella έδειξε για άλλη μια φορά τη σταθερότητά του, ανεβαίνοντας δύο φορές στο βάθρο.

Ο πρώτος αγώνας του Magny-Cours διακόπηκε από κόκκινη σημαία μετά από πτώση του Bridewell, με την επανεκκίνηση να μας δίνει έναν αγώνα 12 γύρων.

Ο Lecuona είχε καταφέρει να περάσει προσωρινά στην κορυφή, όμως ο Ιταλός ανέκτησε την πρώτη θέση στον δεύτερο γύρο και στη συνέχεια άνοιξε τη διαφορά, φτάνοντας σε μία ακόμη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Bulega έφτασε τις 44 νίκες στο WorldSBK, ξεπερνώντας τον Noriyuki Haga στην έκτη θέση της λίστας όλων των εποχών, ενώ πανηγύρισε την 24η νίκη του σε 25 αγώνες μέσα στη σεζόν.

Ο Lecuona τερμάτισε δεύτερος, καταγράφοντας τον 20ό του φετινό δεύτερο τερματισμό, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που είχε σημειώσει ο Toprak Razgatlioglu το 2023.

Στο βάθρο ανέβηκε ο Sam Lowes, ενώ ο Yari Montella κέρδισε τη μάχη για την τέταρτη θέση με τον Alex Lowes.

Πολύ θετική ήταν και η εμφάνιση του Axel Bassani, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την επανεκκίνηση και ανέβηκε από τη 16η θέση της αρχικής εκκίνησης στην έβδομη, ενώ ο Alberto Surra συνέχισε να παρουσιάζει ανταγωνιστικό πρόσωπο, τερματίζοντας όγδοος.

Η συνέχεια ήρθε με τον αγώνα Superpole στο Magny-Cours, όπου ο Bulega χρειάστηκε και πάλι να δώσει μάχη με τον Lecuona στα πρώτα στάδια.

Ο Ισπανός πέρασε στην κορυφή στην πρώτη φάση του αγώνα, όμως ο Bulega απάντησε στον τρίτο γύρο με προσπέραση στην πέμπτη στροφή και πήρε ξανά τα ηνία.

Από εκεί και πέρα άνοιξε τη διαφορά και έφτασε στην 25η νίκη του στη φετινή σεζόν, απέχοντας πλέον μόλις δύο από το απόλυτο ρεκόρ των 27 νικών σε μία χρονιά.

Ο Lecuona τερμάτισε και πάλι δεύτερος, φτάνοντας τις 21 δεύτερες θέσεις μέσα στη σεζόν, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ για μία αγωνιστική χρονιά στο WorldSBK.

Η μάχη για την τρίτη θέση είχε δραματική εξέλιξη, καθώς ο Sam Lowes είχε πτώση στην τρίτη στροφή του τελευταίου γύρου, με αποτέλεσμα ο Yari Montella να ανέβει στο βάθρο.

Ο Alberto Surra ισοφάρισε την καλύτερη φετινή του επίδοση με την τέταρτη θέση, ενώ ο Tommy Bridewell κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά μετά το ατύχημα του πρώτου αγώνα και να τερματίσει έκτος.

Στον δεύτερο αγώνα του Magny-Cours, ο Bulega ήταν πλέον ασταμάτητος. Ξεκινώντας από την pole position, πήρε την πρώτη θέση από την εκκίνηση και αυτή τη φορά δεν επέτρεψε στον Lecuona να τον απειλήσει.

Ο Ιταλός άρχισε να χτίζει διαφορά από τους πρώτους γύρους και στον τέταρτο γύρο σημείωσε ταχύτερο γύρο αγώνα με χρόνο 1:35.159, ανοίγοντας ακόμη περισσότερο την απόσταση από τον ομόσταυλό του.

Ο Bulega έφτασε τελικά στην 46η νίκη της καριέρας του στο WorldSBK, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη ιδανικό τριήμερο, ενώ ο Lecuona πήρε για 22η φορά φέτος τη δεύτερη θέση.

Η Ducati στο Magny-Cours έκανε έτσι για ακόμη μία φορά το 1-2, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της υπεροχή στην κορυφαία κατηγορία.

Πίσω από τους δύο αναβάτες της Ducati, ο Yari Montella πραγματοποίησε μια πολύ σημαντική εμφάνιση και ολοκλήρωσε το τριήμερο με δεύτερο βάθρο, κατακτώντας την τρίτη θέση στον δεύτερο αγώνα και φτάνοντας συνολικά τα 13 βάθρα στο WorldSBK.

Ο Alberto Surra έδωσε μεγάλη μάχη για το βάθρο και τελικά τερμάτισε πέμπτος, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοσή του σε αγώνα πλήρους διάρκειας, ενώ ο Lorenzo Baldassarri πραγματοποίησε επίσης εξαιρετική εμφάνιση και τερμάτισε τέταρτος, στο καλύτερο αποτέλεσμά του από τον αγώνα του Most.

Ο Alex Lowes, που διεκδικούσε την τέταρτη θέση, είχε πτώση στον 11ο γύρο, ενώ ο Alvaro Bautista κατάφερε να ανακάμψει και να τερματίσει έκτος, ο καλύτερός του τερματισμός από τον αγώνα Superpole στο Balaton Park.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε πρόωρα μετά από πτώση του Tommy Bridewell στον 20ό γύρο, με τον αναβάτη να μεταφέρεται στο ιατρικό κέντρο για περαιτέρω έλεγχο.

Το Grand Prix του Magny-Cours επιβεβαίωσε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την κυριαρχία του Nicolo Bulega, ο οποίος συνέχισε να γράφει ιστορία στη φετινή σεζόν και να πλησιάζει όλο και περισσότερο στην κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Superbike 2026.

Με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, 46 συνολικά νίκες στην καριέρα του και ένα ακόμη απόλυτο αγωνιστικό τριήμερο, ο Ιταλός δείχνει να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την κορυφή, ενώ η σταθερότητα του Iker Lecuona και η αγωνιστική άνοδος των Yari Montella και Alberto Surra προσθέτουν ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον στη συνέχεια της σεζόν.

Η μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις παραμένει ανοιχτή, όμως ο Bulega έχει πλέον μετατρέψει την προσπάθεια για τον τίτλο σε μια εντυπωσιακή επίδειξη ταχύτητας, συνέπειας και απόλυτης αγωνιστικής κυριαρχίας.

Μπορείτε να δείτε ζωντανά τους αγώνες του WorldSBK στο ΑΝΤ1+, απλά κάνοντας εγγραφή με μόνο από 8,88€*/ το μήνα και να απολαύσετε όλα τα Grand Prix και όλες τις ελεύθερες & κατατακτήριες δοκιμές, Live, on demand και live replay, αποκλειστικά στο ANT1+.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.