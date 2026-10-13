Το Hyundai Bayon αλλάζει σημαντικά, με τη νέα γενιά του μικρού SUV να υιοθετεί μια πιο τετραγωνισμένη σχεδίαση, απομακρυνόμενη από τις καμπύλες του σημερινού μοντέλου. Η Hyundai παρουσίασε το νέο Bayon στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην εμφάνιση, αλλά και στους χώρους, στην τεχνολογία και στην άνεση των επιβατών.

Πιο τετραγωνισμένο και με ισχυρότερη ταυτότητα SUV

Η νέα σχεδιαστική προσέγγιση ακολουθεί τη φιλοσοφία Art of Steel της Hyundai, με καθαρές γραμμές, έντονες ακμές και μεγαλύτερη έμφαση στον όγκο του αμαξώματος. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει η οριζόντια φωτεινή υπογραφή, η οποία εκτείνεται σε όλο σχεδόν το πλάτος του αυτοκινήτου, ενώ οι προβολείς LED και οι πιο ογκώδεις προφυλακτήρες ενισχύουν την αίσθηση στιβαρότητας. Στο πίσω μέρος, τα φωτιστικά σώματα ακολουθούν αντίστοιχη σχεδιαστική λογική, δημιουργώντας μια ενιαία εικόνα με το εμπρός τμήμα.

Οι επιλογές ζαντών φτάνουν έως τις 18 ίντσες, ενώ διαθέσιμη θα είναι και μαύρη οροφή που δημιουργεί διχρωμία με το αμάξωμα. Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει επίσης ματ αποχρώσεις, μεταξύ των οποίων το μπλε, το ανοιχτό μπλε και το κόκκινο.

Το νέο Bayon έχει μήκος 4,245 μέτρα, πλάτος 1,81 μέτρα και μεταξόνιο 2,60 μέτρα. Η μεγαλύτερη έμφαση στους χώρους αποτυπώνεται και στην καμπίνα, με τη Hyundai να αναφέρει ότι οι πίσω επιβάτες θα έχουν περισσότερο χώρο για τα πόδια τους. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 440 λίτρα στις εκδόσεις με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ενώ στην υβριδική έκδοση η χωρητικότητα ανακοινώνεται στα 397 λίτρα. Έτσι, το Bayon φιλοδοξεί να παραμείνει πρακτικό για την καθημερινή χρήση, χωρίς να χάσει την ευκολία που απαιτείται από ένα μοντέλο με συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις.

Δύο οθόνες 12,3 ιντσών και περισσότερη άνεση

Στο εσωτερικό, η αναβάθμιση είναι εξίσου σημαντική. Ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού, το νέο Bayon διαθέτει δύο κυρτές οθόνες 12,3 ιντσών, μία για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και μία για το σύστημα πολυμέσων. Το σύστημα υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto, ενώ το Hyundai Digital Key 2 επιτρέπει το ξεκλείδωμα και την εκκίνηση του αυτοκινήτου με συμβατό smartphone ή smartwatch.

Στον διαθέσιμο εξοπλισμό περιλαμβάνονται ακόμη ασύρματη φόρτιση κινητού, ηχοσύστημα Bose με οκτώ ηχεία και δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες streaming μέσω της κεντρικής οθόνης, ανάλογα με το πακέτο εξοπλισμού. Η Hyundai έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή και στην άνεση των πίσω επιβατών. Το νέο Bayon προσφέρει περισσότερο χώρο για τα πόδια, ανακλινόμενες πλάτες καθισμάτων, κεντρικό υποβραχιόνιο και, ανάλογα με την έκδοση, θερμαινόμενα πίσω καθίσματα και ξεχωριστούς αεραγωγούς.

Για τους εμπρός επιβάτες προβλέπονται καθίσματα με θέρμανση και εξαερισμό, ενώ η ανοιγόμενη πανοραμική οροφή συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο φωτεινής καμπίνας.

Βενζίνη στην αρχή, υβριδικό το 2027

Κατά το λανσάρισμά του στην Ευρώπη, το νέο Bayon θα διατίθεται με τον τρικύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1.0 T-GDI, σε δύο εκδόσεις ισχύος, με 90 και 115 ίππους. Ανάλογα με την έκδοση, θα συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων ή αυτόματο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων.

Η σημαντικότερη προσθήκη θα ακολουθήσει το 2027, όταν θα ενταχθεί στη γκάμα το Bayon Hybrid. Το νέο υβριδικό σύστημα θα συνδυάζει βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων GDI με ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Η συνδυαστική ισχύς αναμένεται να φτάνει τους 138 ίππους, ενώ οι εκπομπές CO₂ εκτιμάται ότι θα ξεκινούν από τα 102 γρ./χλμ.

Το υβριδικό σύστημα θα διαθέτει προσαρμοζόμενη ανάκτηση ενέργειας, με τον οδηγό να μπορεί να επιλέγει το επίπεδο επιβράδυνσης μέσω των paddles στο τιμόνι. Με αυτόν τον τρόπο, η Hyundai θέλει να προσφέρει μια πιο αποδοτική εμπειρία οδήγησης, ιδιαίτερα σε αστικές συνθήκες και σε διαδρομές με συχνές επιβραδύνσεις.

Παράλληλα, το νέο Bayon αποκτά μια εκτενή γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού Hyundai SmartSense. Μεταξύ άλλων, θα διατίθενται Highway Driving Assist 2, σύστημα περιμετρικής θέασης Surround View Monitor, παρακολούθηση τυφλού σημείου μέσω κάμερας και συστήματα αποφυγής εμπρόσθιας σύγκρουσης.

Η Hyundai δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τις τιμές του νέου Bayon για την ελληνική αγορά ούτε την ακριβή ημερομηνία έναρξης διάθεσης στην Ελλάδα.