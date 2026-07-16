Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Αρκετοί αναβάτες μοτοσυκλέτας έχουν εμπλακεί σε μικρο ατυχήματα σαν αυτό στο βίντεο παρακάτω, όπου ένας απρόσεκτος οδηγός αυτοκινήτου κυριολεκτικά έπεσε επάνω στον μοτοσυκλετιστή.

Ευτυχώς τα περισσότερα, όπως και το συγκεκριμένο, καταλήγουν μόνο με υλικές ζημιές και παρά την αγανάκτηση και το θυμό της στιγμής σύντομα το θέμα λήγει χωρίς παρεξηγήσεις.

Λήγει γιατί είναι προφανές ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν το έκανε σκόπιμα και φυσικά όλοι έχουμε κάνει λάθη στην οδήγηση.

Το θέμα στην περίπτωση του βίντεο είναι ότι: το ίδιο αυτοκίνητο με την ίδια οδηγό στην ίδια διασταύρωση πέταξε κάτω με τον ίδιο τρόπο το συγκριμένο μοτοσυκλετιστή δυο φορές μέσα σε λίγες ημέρες.

Οπότε θα λέγαμε: δίκαια η αγανάκτηση του μοτοσυκλετιστή απέναντι στην οδηγό του αυτοκινήτου.

Το δίδαγμα από το παραπάνω συμβάν είναι ότι: οι μοτοσυκλετιστές πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, γιατί σε κάθε περίπτωση, εμείς πονάμε στο τέλος…