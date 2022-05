Τέσσερις μοτοσικλέτες για την Aprilia στο MotoGP το 2023

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Η Aprilia ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία με την ομάδα RNF Racing για τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό H ομάδα του Valentino Rossi ίσως αναλάβει τη δορυφορική ομάδα της Yamaha το 2023.σημαίνει ότι το εργοστάσιο του Noale θα αποκτήσει δορυφορική ομάδα την επόμενη χρονιά και θα έχει τέσσερις μοτοσικλέτες RS-GP στο grid του MotoGP. Η RNF Racing τα τελευταία 3 χρόνια είχε συνεργασία με την Yamaha, ωστόσο αυτή η σχέση αποδείχτηκε προβληματική με την ομάδα να έχει πολλά παράπονα για τη στήριξη από το εργοστάσιο.

Η Aprilia μόλις την Πέμπτη (26/5) ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τους Aleix Espargaro και Maverick Vinales για ακόμα δύο χρόνια. Η νέα δορυφορική ομάδα δεν γνωρίζουμε ποιους αναβάτες θα επιλέξει για την επόμενη χρονιά, ωστόσο είναι πολύ πιθανό να είναι νέοι αναβάτες από τις μικρότερες κατηγορίες. Ο Razlan Razali, επικεφαλής της RNF Racing, ξεκαθάρισε ότι στόχος της ομάδας είναι να δημιουργήσει ικανούς αναβάτες οι οποίοι σε επόμενη φάση θα ανεβαίνουν στην εργοστασιακή ομάδα της Aprilia.

Ο Massimo Rivola, CEO της Aprilia Racing δήλωσε: «Με ικανοποίηση ανακοινώνω τη συμφωνία μας με την RNF Racing. Πάντα είχαμε προσεκτική προσέγγιση με μικρά βήματα και με την ανταγωνιστικότητα τς RS-GP είναι φυσιολογικό να δούμε ακόμα δύο μοτοσικλέτες στην πίστα. Με την RNF Racing έχουμε έναν συνεργάτη ο οποίος θα αξιοποιήσει και θα δώσει αξία στην κληρονομιά της Aprilia Racing. Σκεφτόμαστε ήδη τους αναβάτες και τον καλύτερο τρόπο να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά επίσης αναπτύσσουμε μια νέα γενιά μηχανικών, τεχνικών και μάνατζερ για να συνεχίσουμε και να βελτιώσουμε την ιταλική παράδοση στην Aprilia Racing».

Η Aprilia πειραματίζεται με νέα αεροδυναμικά στο Mugello.

I spy some new aero! 👀@lorysava32 has an interesting winglet on the tail unit of his RS-GP! 🤩#MotoGP | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/6dHuV5Ak0V