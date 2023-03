Παρουσιάστηκε τo νέο ηλεκτρικό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2023 FIM Enel MotoE™

του Δημήτρη Διατσίδη

Tο “2023 FIM Enel MotoE™ World Championship”, όπως λέγεται η νέα εποχή των αγώνων ηλεκτρικών μοτοσυκλετών, παρουσιάστηκε στην Ιταλική πίστα της Vallelunga, καθώς η εταιρία που έδωσε το όνομα στο Πρωτάθλημα είναι Ιταλική, όπως και οι μοτοσυκλέτες με τις οποίες θα διεξαχθεί.

Στη σκηνή ήταν οι: Francesco Starace (Enel CEO & General Manager), Claudio Domenicali (Ducati Motor CEO) και ο Carmelo Ezpeleta (Dorna Sports CEO), ενώ την παρουσίαση έκανε η Elisabetta Ripa (CEO of Enel X Way – Official Smart Charging Partner of the FIM Enel MotoE™ World Championship). Επίσης κλήθηκε να μιλήσει και ο Philippe Jacquin (Senior VP of tyre development της Michelin), που θα διαθέσει τα ελαστικά και τα επόμενα χρόνια στην MotoE™.

Ο νέος κατασκευαστής της μοτοσυκλέτας είναι η Ducati, που διαδέχεται την Energica και ο Claudio Domenicali δήλωσε: “Η απόφαση να συμμετέχουμε ως ο μοναδικός κατασκευαστής στην MotoE είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος στη στρατηγική της Ducati. Ο εξηλεκτρισμός μαζί με με την εισαγωγή των καυσίμων με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για κινητήρες εσωτερικής καύσης (e-fuel), θα είναι απαραίτητες για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της Ducati και θα μας επιτρέψει να πετύχουμε τους μεσοπρόθεσμους στόχους βιωσιμότητας. Βέβαια κάθε πραγματική Ducati είναι πάνω από όλα συναίσθημα, έτσι είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθήσουμε αυτήν τη μετάβαση από πολύ κοντά, προσέχοντας το να κρατήσουμε το σπορ χαρακτήρα και τη διασκεδαστική οδήγηση ως χαρακτηριστικά της κάθε μοτοσυκλέτας του Borgo Panigale. Με την V21L θέλαμε να ανταποκριθούμε στην πρόκληση των ορίων των ηλεκτρικών, με στόχο να δημιουργήσουμε την πιο αποδοτική ηλεκτρική μοτοσυκλέτα που φτιάχτηκε ποτέ για την πίστα. Τα πρώτα τεστ πήγαν πολύ καλά στην Χερέθ”.

Ο Carmelo Ezpeleta, της Dorna είπε: "Όταν ο ηλεκτρισμός άρχισε να είναι σημαντικός για την κίνηση, σκεφτήκαμε ότι είναι μια ενδιαφέρουσα νέα τεχνολογία για το motorsport. Κάθε εξέλιξη τα τελευταία 100 χρόνια ήρθε από τους Αγώνες και οι βελτιώσεις έγιναν με αυτόν τον τρόπο. Τέσσερα χρόνια νωρίτερα ξεκινήσαμε με την Enel και με την Energica, την οποία ευχαριστούμε για αυτά τα τέσσερα χρόνια. Τώρα είμαστε ευχαριστημένοι που οι Αγώνες κάνουν ένα νέο βήμα με την Ducati που είναι σε άλλο επίπεδο. Είναι σημαντικό να δίνουμε τα εργαλεία στη βιομηχανία για να αναπτύσσει νέες τεχνολογίες”.

Βέβαια η παρουσίαση είχε και το οδηγικό κομμάτι και η νέα Ducati V21L έκανε γύρους επίδειξης στην πίστα, στα χέρια του Alex De Angelis, που ήταν ο επίσημος κύριος δοκιμαστής της μοτοσυκλέτας στα στάδια της εξέλιξης.