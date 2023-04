Συνεργασία MotoGP και Warner Bros. για την παραγωγή ταινίας

Επιμέλεια: Θάνος Κυλάφης

Με τη Formula One (F1) και τo Drive to Survive του Netflix να προσελκύουν μια σειρά από νέους οπαδούς για την F1, άλλα μηχανοκίνητα αθλήματα προσπαθούν επίσης να μπουν στον χωρό. Το MotoGP δεν αποτελεί εξαίρεση.

Δυστυχώς, η σειρά που ήλπιζε να είναι αντίστοιχη του Drive to Survive, το MotoGP Unlimited του Amazon Prime δέχτηκε πολύ σκληρές (αλλά δίκαιες) κριτικές και τελικά ποτέ δεν "απογειώθηκε" πραγματικά. Αντί να ανανεώσουν τη σειρά για δεύτερη σεζόν, οι δύο συνεργάτες κυκλοφόρησαν το Marc Marquez: ALL IN σε πέντε επεισόδεια το 2023. Ωστόσο, παρά τον παρασκηνιακό και πληροφοριακό χαρακτήρα του δεν μπορεί να δημιουργήσει το ίδιο έδαφος με το Drive to Survive της F1, με τον βασικό λόγο να είναι ότι επικεντρώνεται σε έναν αναβάτη και όχι στο Πρωτάθλημα στην ολότητά του.

Αυτή τη φορά, το MotoGP θα δοκιμάσει μια διαφορετική διαδρομή, σε συνεργασία με την Warner Bros. για την παραγωγή μιας ταινίας μεγάλου μήκους. Αν και η παραγωγή δεν έχει επιλέξει ακόμη ηθοποιούς, οι αναφορές λένε ότι οι παραγωγοί αναζητούν πρωταγωνιστή με διεθνή απήχηση και εδραιωμένη βάση οπαδών.

Οι πηγές λένε επίσης ότι ο τίτλος της ταινίας θα είναι "Idols" και η πλοκή επικεντρώνεται σε έναν αναβάτη Moto2 που κερδίζει μια συμμετοχή wildcard στα MotoGP στο τέλος της σεζόν. Βασιζόμενο στη δομή ανάπτυξης και τα υποστηρικτικά Πρωταθλήματα της Dorna, ο πρωταγωνιστής ανέβηκε επίσης στην ενδιάμεση κατηγορία μέσω του Πρωταθλήματος FIM JuniorGP. Η ταινία θα απευθύνεται κυρίως σε νέους, με στοιχεία ρομαντισμού και περιπέτειας, καθώς δηλωθείς στόχος της Dorna είναι να προσελκύσει νέους σε ηλικία οπαδούς.

Η Warner Bros δεν θα ασχοληθεί μόνο με τη διεθνή διανομή, αλλά θα συνεργαστεί και με τις ισπανικές εταιρείες παραγωγής Mogambo και 4 Cats Pictures καθόλη τη διαδικασία. Τα γυρίσματα προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στα τέλη του 2023 και να συνεχιστούν στη σεζόν του 2024, με την παραγωγή να γυρίζει φανταστικούς αγώνες μαζί με πλάνα πραγματικής δράση MotoGP, Moto2 και Moto3.

Ο βετεράνος παραγωγός Andrew Eaton θα είναι στο "τιμόνι" του έργου. Έχοντας στο παλμαρέ του ήδη το Rush πριν μια δεκαετία, ο Eaton έχει αποδεδειγμένο ιστορικό σε ταινίες μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ως εκ τούτου, ελπίζουμε ότι το MotoGP θα τα καταφέρει σωστά αυτή τη φορά.