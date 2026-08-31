του Δημήτρη Διατσίδη

Ο #93 παίρνει τη νίκη και η μάχη του Τίτλου ανατρέπεται ξανά μετά το MotoGP στην MotorLand.

Ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) ολοκληρώνει ένα εντυπωσιακό Σαββατοκύριακο στην πίστα MotorLand Aragon, κατακτώντας τη νίκη και παίρνοντας το μέγιστο των 25 βαθμών την Κυριακή, αφού ήταν ταχύτερος από τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), με τον #37 να αναδεικνύεται στον πλησιέστερο αντίπαλό του στην κορυφή. Ο Acosta έκανε πράξη την υπόσχεσή του να διεκδικήσει το βάθρο την Κυριακή, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση που τον έφερε στη 2η θέση, ενώ ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) συμπλήρωσε το βάθρο, ολοκληρώνοντας ένα διπλό βάθρο στην MotorLand.

Μετά το σχεδόν καταστροφικό Βρετανικό GP, οι 37 βαθμοί της Αραγονίας αποτελούν την απάντηση του Marc Marquez και τον ανεβάζουν στη 2η θέση της βαθμολογίας, πλέον μόλις 19 βαθμούς πίσω από τον Jorge Martin (Aprilia Racing). Την ίδια στιγμή, ο Bezzecchi μειώνει επίσης τη διαφορά από τον συναθλητή του, παρότι παραμένει 3ος στη γενική κατάταξη.

ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΒΗΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Με το σβήσιμο των φώτων, όλα έμοιαζαν με επανάληψη του Tissot Sprint, καθώς ο Marc Marquez επιτέθηκε ξανά στη Στροφή 1. Ωστόσο, ο #93 παραδέχτηκε στο parc ferme ότι είχε αφήσει ενεργοποιημένο το σύστημα μεταβολής του ύψους της πίσω ανάρτησης και στη συνέχεια άρχισε να χάνει θέσεις, καθώς ο Bezzecchi πέρασε ξανά μπροστά στη Στροφή 3.

Ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) αναγκάστηκε να σηκώσει ελαφρώς τη μοτοσυκλέτα του μέσα σε αυτή την αναστάτωση, ενώ στη συνέχεια ο Martin επιτέθηκε και αυτός στον Marc Marquez, αναγκάζοντάς τον να ανοίξει τη γραμμή του. Έτσι, μετά τις πρώτες στροφές, οι Aprilia βρίσκονταν στις δύο πρώτες θέσεις, μπροστά από τον Marc Marquez και τον Acosta.

Στο τέλος του πρώτου γύρου, όμως, ο #93 άρχισε την επίθεσή του, καθώς πέρασε τον Martin. Ο #89 έχασε επίσης θέση από τον Acosta, αφού αναγκάστηκε να βγει εκτός αγωνιστικής γραμμής μετά από λάθος. Η διαφορά του Bezzecchi στην κορυφή είχε φτάσει περίπου στα 6 δέκατα, όμως πλέον ο Marc Marquez και ο Acosta είχαν αρχίσει την καταδίωξη, ενώ ο Martin έχασε άλλη μία θέση από τον Alex Marquez.

Μέχρι τον 5ο γύρο, ο Marc Marquez πλησίαζε τον Bezzecchi, αλλά ο Acosta παρέμενε κολλημένος πίσω από τον #93.

Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Στον 6ο γύρο, στη Στροφή 15, ο Marc Marquez επιτέθηκε και κατάφερε να περάσει, ξεκινώντας μια εντυπωσιακή σειρά μαχών στην κορυφή.

Ο Bezzecchi παρέμεινε δίπλα στον #93 στην πίσω ευθεία, με τις δύο μοτοσυκλέτες να απέχουν μόλις λίγα χιλιοστά και να κινούνται με περισσότερα από 320 χλμ./ώρα. Ωστόσο, πριν το τελευταίο σύμπλεγμα στροφών, ο #72 αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Ο #93 ήταν πλέον ελεύθερος στην κορυφή, αλλά ο Acosta πέρασε και αυτός από την εξωτερική τον αναβάτη της Aprilia.

Η διαφορά δεν είχε ανοίξει ακόμη. Ο #37 ήταν κυριολεκτικά κολλημένος στην ουρά του #93 και παρέμεινε εκεί καθώς οι γύροι περνούσαν. Στον 9ο γύρο, ο Marc Marquez ανέβασε ρυθμό σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο, αλλά η KTM παρέμενε σε απόσταση αναπνοής.

Στον 10ο γύρο, οι δύο αναβάτες σημείωσαν ακριβώς τον ίδιο χρόνο, ενώ ο Bezzecchi ήταν ακόμη ταχύτερος από την 3η θέση.

Στα μισά του Αγώνα, όλα παρέμεναν οριακά. Ο Marc Marquez προηγούνταν του Acosta, ο οποίος προηγούνταν του Bezzecchi, με τη διαφορά να μην ξεπερνά το ένα δευτερόλεπτο. Ο Alex Marquez κρατούσε την 4η θέση, αλλά είχε αρχίσει να απομακρύνεται από την τριάδα της κορυφής, ενώ ο Martin παρέμενε 5ος.

ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ Ο ΡΥΘΜΟΣ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΡΕΚΟΡ ΓΥΡΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ

Καθώς οι γύροι περνούσαν, άρχισαν να καταγράφονται νέα ρεκόρ γύρου στην κορυφή και αυτή τη φορά ο Acosta και ο Bezzecchi δυσκολεύονταν να απαντήσουν.

Ο Marc Marquez άνοιξε το γκάζι και άρχισε να αυξάνει σταδιακά τη διαφορά, με τους 25 βαθμούς της νίκης να φέρνουν για ακόμη μία φορά αλλαγές στη βαθμολογία.

Συνεχίζοντας να πιέζει μέχρι τον τερματισμό και περνώντας τη γραμμή με μια μικρή ανάσα διαφοράς, ο #93 ολοκλήρωσε το εντυπωσιακό διπλό και ανέβηκε στη 2η θέση της γενικής κατάταξης, πλέον μόλις 19 βαθμούς πίσω από τον Martin.

Ο Acosta τα έβαλε με τον εαυτό του το βράδυ του Σαββάτου, αφού έχασε τη θέση του στο grid και παραδέχτηκε ότι είχε μια δύσκολη ημέρα. Την Κυριακή, όμως, ο #37 ήταν σχεδόν άψογος, καθώς κατέκτησε μια εντυπωσιακή 2η θέση.

Ο Bezzecchi ολοκλήρωσε ένα αξιόλογο Σαββατοκύριακο με δύο βάθρα, αμφότερα μπροστά από τον συναθλητή του που προηγείται στη βαθμολογία, παίρνοντας την 3η θέση, έχοντας ξεκινήσει από την pole position.

Ο Alex Marquez δεν κατάφερε να κάνει κάποια πρόοδο από την 4η και παρέμεινε εκεί, εξασφαλίζοντας σημαντικούς βαθμούς την Κυριακή. Ο Martin παρέμεινε στην 5η θέση στην MotorLand αυτό το Σαββατοκύριακο, βλέποντας το προβάδισμά του να μειώνεται στους 19 βαθμούς.

ΜΟΝΟΜΑΧΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ

Ο Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) πήρε την 6η θέση στην επιστροφή του στη δράση, μπροστά από τον Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), ο οποίος κατάφερε να πάρει σημαντικούς βαθμούς μετά την πτώση του στο Sprint.

Πίσω τους, η μάχη ήταν μεγάλη. Ο Diogo Moreira (Pro Honda LCR) κρατούσε την 8η θέση για μεγάλο μέρος του Αγώνα, έχοντας πίσω του πολλούς αναβάτες να ακολουθούν. Ωστόσο, μια επίθεση του Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) του επέτρεψε να φτάσει τον rookie της Honda με 5 γύρους να απομένουν, δημιουργώντας δύο εντυπωσιακές μονομαχίες στην MotorLand στους δύο τελευταίους γύρους.

Στη μονομαχία Moreira εναντίον Bastianini, ο Ιταλός κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπέραση στον τελευταίο γύρο και να πάρει την 8η θέση. Πίσω τους, η μάχη Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) εναντίον Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) καθόρισε την τελευταία θέση της δεκάδας. Ο Νοτιοαφρικανός πέρασε οριακά τον Αυστραλό, αφήνοντάς τον στην 11η θέση.

Ο Joan Mir (Honda HRC Castrol) και ο Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) ακολούθησαν σε κοντινή απόσταση, μπροστά από τους Luca Marini (Honda HRC Castrol) και Johann Zarco (Castrol Honda LCR), οι οποίοι συμπλήρωσαν τις θέσεις που έδιναν βαθμούς.

Ο Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) είχε αρχίσει να πλησιάζει τον Martin για την 5η θέση στους πρώτους γύρους, αλλά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει περίπου στο ένα τρίτο του Αγώνα.

Ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) είχε μια ανώδυνη πτώση νωρίς στον Αγώνα.

Αυτό ήταν το τέλος της δράσης στην Αραγονία και άλλη μία ανατροπή στη μάχη του Τίτλου.

Ο Marc Marquez παίρνει και τους 37 διαθέσιμους βαθμούς του Σαββατοκύριακου ανεβαίνοντας στη 2η θέση της γενικής κατάταξης του MotoGP. Ο Martin τερμάτισε δύο φορές στην 5η θέση, με αποτέλεσμα η διαφορά του πρωτοπόρου να μειώνεται στους 19 βαθμούς. Τα δύο βάθρα του Bezzecchi μειώνουν επίσης την απόστασή του από την κορυφή, με τη μάχη να κλείνει ξανά.

Και τώρα; Ιταλικό έδαφος. Έδαφος της Aprilia;

Το δεξιόστροφο Misano περιμένει – και σχεδόν όλα τα βάθρα Grand Prix του Marc Marquez μέχρι στιγμής φέτος έχουν έρθει σε αριστερόστροφες πίστες, αν και όλα αυτά ήταν νίκες.

Θα αλλάξουν ξανά τα δεδομένα στη μάχη του Τίτλου;

Ραντεβού σε δύο εβδομάδες για να το μάθουμε!

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα-2