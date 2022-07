Γεμάτο ενέργεια έφτασε το Daytona EV 50 Plus

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Η Daytona Best Electric παρουσίασε ένα καινούριο, μοντέρνο και άκρως νεανικό ηλεκτρικό scooter το οποίοH κατανάλωση του EV 50 Plus είναι στα 4,1kWh/100Km. ήρθε να προστεθεί στην ήδη διευρυμένη γκάμα της εταιρείας. Εκεί που ξεχωρίζει το νέο scooter EV 50 Plus είναι η εμφάνιση η οποία είναι σύγχρονη αποπνέοντας μια ιδιαίτερη φρεσκάδα με όμορφες λεπτομέρειες, ένα χαρακτηριστικό εμπρός φωτιστικό σώμα και στρογγυλεμένες γραμμές.

Εκτός από προσεγμένο σχεδιαστικά, το EV 50 Plus είναι πολύ φιλικό και χρηστικό για τις καθημερινές μετακινήσεις. Η οθόνη LCD σε συνδυασμό με την άνετη θέση οδήγησης, το επίπεδο πάτωμα και το μικρό top case στο πίσω μέρος κάνουν τη ζωή του αναβάτη εύκολη στις μικρομετακινήσεις. Τα LED φωτιστικά σώματα εμπρός με τα ιδιαίτερα DRL φώτα ημέρας δίνουν μια ξεχωριστή «υπογραφή», ενώ πολύ ποιοτικοί είναι και οι διακόπτες.

Το EV 50 Plus είναι εξοπλισμένο με έναν ηλεκτροκινητήρα 1,7kW ο οποίος έχει ροπή που φτάνει τα 35,7Nm. Είναι ικανό να αναπτύξει ταχύτητα 45Km/h, ενώ έχει ικανότητα ανάβασης με κλίση έως και 18%. Η μπαταρία είναι λιθίου 60V/28Ah αποσπώμενη χαρίζοντας αυτονομία 57 χιλιόμετρα στο scooter, ανάλογα πάντα με τις συνθήκες οδήγησης.

Πολύ ανταγωνιστική τιμή στα 1.895€

Στον τομέα της οδηγικής συμπεριφοράς η Daytona Best Electric έχει εξοπλίσει το μικρό scooter με ένα τηλεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω με διαδρομή 60mm. Τα φρένα αποτελούνται από ένα δισκόφρενο εμπρός και ένα πίσω με διάμετρο 180mm. Το νέο scooter EV 50 Plus είναι διαθέσιμο στο δίκτυο συνεργατών της Γκοργκόλης Α.Ε. την τιμή των 1.895€ και μπορεί να οδηγηθεί με δίπλωμα αυτοκινήτου, με τις κατάλληλες προϋποθέσεις του νόμου (27 ετών, 6 χρόνια δίπλωμα, 5 μαθήματα).

