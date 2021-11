Η Amazon ετοιμάζει σειρά για το MotoGP

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Οι φίλοι της Formula 1 σίγουρα θα γνωρίζεται την καταπληκτική σειρά ντοκιμαντέρ της Amazon η οποία Όποιος δεν έχει δει ακόμα το Drive to Survive καλό είναι να το παρακολουθήσει, ακόμα και αν δεν ασχολείται με την F1.ονομάζεται "Drive to Survive". Η σειρά δίνει μια εντυπωσιακή οπτική του κορυφαίου πρωταθλήματος αυτοκινήτων στον κόσμο με πλούσιο υλικό παρασκηνίου, αρκετά δραματοποιημένο.

Η επιτυχία του εγχειρήματος έκανε τους ανθρώπους της Amazon να σκεφτούν καλά την επόμενη κίνηση με αποτέλεσμα να απευθυνθούν στο δεύτερο μεγαλύτερο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο, το MotoGP. Πριν από λίγες ημέρες λοιπόν ο αμερικανικός κολοσσός ανακοίνωσε πως το 2022 θα βγάλει στον αέρα μια σειρά ντοκιμαντέρ η οποία θα αφορά το πρωτάθλημα του 2021.

Οκτώ 50λεπτα επεισόδια μέσα στο 2022

Στα οκτώ επεισόδια που θα προβληθούν και θα έχουν διάρκεια 50 λεπτών, οι ήρωες του MotoGP θα Σημαντικό κομμάτι του ντοκιμαντέρ θα είναι η τελευταία χρονιά του Valentino Rossi.αναλάβουν δράση και οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά υλικό παρασκηνίων, μυστικές συζητήσεις, έντονα συναισθήματα και φυσικά τρομερό ανταγωνισμό. Κεντρικό πρόσωπο θα είναι φυσικά ο πρωταθλητής Fabio Quartararo με την Yamaha, ωστόσο δεν θα λείψουν κορυφαία γεγονότα όπως η επιστροφή του Marc Marquez, η δυναμική αντεπίθεση του Pecco Bagnaia με την Ducati και φυσικά η αποχώρηση από την ενεργό δράση του Valentino Rossi.

Εκτός από την δράση στην πίστα, οι τηλεθεατές θα απολαύσουν πλούσιο υλικό από τη ζωή των πρωταγωνιστών εκτός πίστας όπως στις προπονήσεις τους ή στην προσωπική τους ζωή. Την παραγωγή της σειράς ντοκιμαντέρ έχει αναλάβει το στούντιο MediaPro, το οποίο έχει αποδώσει με τεράστια επιτυχία και άλλα ντοκιμαντέρ όπως το "All or Nothing: Manchester City", το "Fernando" και το "Six Dreams". Η σειρά αναμένεται να προβληθεί μέσα στο 2022.

