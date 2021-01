Η Yamaha πρωτοστατεί στη συνδεσιμότητα μοτοσικλέτας - αυτοκινήτου

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Η ασφάλεια είναι το βασικό μέλημα όλων των κατασκευαστών μοτοσικλέτας και πάνω σε αυτήν τη βάση η Αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα πλέον θα έχουν αλληλεπίδραση για μεγιστοποίηση της ασφάλειαςYamaha μαζί με άλλους 5 κατασκευαστές συνεχίζουν δυναμικά την εξέλιξη της πλατφόρμας Connected Motorcycle Consortium (CMC), την Συνδεδεμένη Κοινοπραξία Μοτοσικλετών. Η Yamaha, μαζί με τις BMW Motorrad, KTM, Honda Motor, Suzuki Motor και Triumph αποτελούν τα μέλη του CMC και πλέον δουλεύουν πάνω στο "Next"

Αυτή η κοινοπραξία έκανε πρώτη φορά την εμφάνισή της το 2016 με έμφαση στην ασφάλεια και στη σύνδεση των μοτοσικλετών με άλλα οχήματα. Το επόμενο βήμα είναι να υπάρξει επέκταση των συστημάτων της μοτοσικλέτας και σύνδεσή τους με τις τεχνολογίες των αυτοκινήτων έτσι ώστε να δημιουργηθούν πρωτόκολλα συνεργασίας στην κυκλοφορία των οχημάτων για μεγιστοποίηση της ασφάλειας.

Στο άμεσο μέλλον τα συστήματα ασφάλειας θα περάσουν σε άλλο επίπεδο

Στόχος ήταν να γίνουν αναλύσεις των συστημάτων ραντάρ, καμερών κλπ μέσω της ADAS προκειμένου να Τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει πολύ η ασφάλεια στις μετακινήσεις...δημιουργηθούν Βασικά Χαρακτηριστικά τα οποία θα συνδεθούν με τα συστήματα V2X (Vehicle to Everything) ή τα συστήματα V2V (Vehicle to Vehicle) προκειμένου να ενταχθούν στα συστήματα ασφάλειας σε συνθήκες καθημερινής μετακίνησης.



Η δράση της CMC με τους έξι κατασκευαστές ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021 και ήδη έχουν γίνει επαφές με κατασκευαστές αυτοκινήτων, προμηθευτές και άλλες σχετικές υπηρεσίες για να επεκταθεί η εφαρμογή και η εξέλιξη των συστημάτων.

Ο Γενικός Διευθυντής της Yamaha στον τομέα των Επιχειρήσεων Μοτοσικλέτας, Takuya Kinoshita, τόνισε χαρακτηριστικά πως: "Το μέλλον της μετακίνησης γίνεται όλο και πιο συνδεδεμένο και οι μοτοσικλέτες δεν μπορούν να μείνουν εκτός. Η Yamaha είναι μέρος της μελλοντικής μετακίνησης. Οι μοτοσικλέτες πρέπει να μείνουν ως μια λύση και να παραμείνουν ένα διασκεδαστικό μέσο μεταφοράς για τις επόμενες δεκαετίες. Γι' αυτό δραστηριότητες όπως αυτή της CMC είναι σημαντική για την βιομηχανία της μοτοσικλέτας. Η ασφάλεια των αναβατών είναι βασικό στοιχείο για τη Yamaha και μια κοινή δράση με τους υπόλοιπους κατασκευαστές μοτοσικλέτας στον τομέα της ασφάλειας είναι απαραίτητη".



Η CMC στοχεύει να δημιουργήσει έτοιμα σενάρια μοτοσικλέτας/αυτοκινήτου που θα βοηθούν στην ασφάλεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τέλος εποχής για το Yamaha SR400

Τρεις τροχοί και τρεις λόγοι να αποκτήσεις αυτό το Yamaha

Η Fantic Motor αγόρασε τη Minarelli από τη Yamaha