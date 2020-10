Με ηλεκτρικές μοτοσικλέτες η νέα περιπέτεια των McGregor-Boorman

Μετά το Long Way Round (Λονδίνο-Νέα Υόρκη) και το Long Way Down (Λονδίνο-Νότια Αφρική), οι Ewan McGregor και Charlie Boorman δημιούργησαν το Long Way Up.

Οι δύο άνθρωποι της περιπέτειας αυτήν τη φορά αποφάσισαν να ξεκινήσουν το ταξίδι τους από την Νότια Αμερική, να διασχίσουν Αργεντινή, Βολιβία, Περού και άλλες χώρες μέχρι τελικά να καταλήξουν στο Λός Άντζελες.

Με ηλεκτρικές μοτοσικλέτες...

Το εκπληκτικό σε αυτήν τους την περιπέτεια είναι ότι χρησιμοποίησαν ηλεκτρικές μοτοσικλέτες της Harley Η σειρά έχει ξεκινήσει να προβάλετε στο AppleTV+ και βρίσκεται ήδη στο chapter της Βολιβίας... Davidson, τις LiveWire, με αποτέλεσμα τα απρόοπτα να είναι πολλά και σπαρταριστά. Μαζί τους φυσικά ήταν η πιστή τους ομάδα με επικεφαλής τους σκηνοθέτες David Alexanian και Russ Malkin, ενώ εξαιρετική δουλειά έχει γίνει στη φωτογραφία που είναι και το δυνατό σημείο του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ.

Η Harley-Davidson από τη μεριά της δημιούργησε ένα podcast προκειμένου να δείξει στο κοινό τον τρόπο με τον οποίο λίγο πριν την παραγωγή τους, τα μοντέλα LiveWire τροποποιήθηκαν για να ανταπεξέλθουν στα περισσότερα από 13.000 μίλια απαιτητικής οδήγησης σε χωματόδρομους, ερήμους και μονοπάτια.

Ακούστε το H-D Podcast στα Apple Podcasts και Spotify και εγγραφείτε για να λαμβάνετε αυτόματα τα νέα επεισόδια, κάθε εβδομάδα.