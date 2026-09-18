Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Το Yamaha TMAX Tech MAX, το πρώτο σπορ mega scooter, είναι τώρα είναι διαθέσιμο με όφελος 1.000€

Πριν από 25 χρόνια, η Yamaha δεν παρουσίασε απλώς ένα σπορ mega scooter, δημιούργησε μια ολόκληρη κατηγορία και από τότε το ΤΜΑΧ παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος στον χώρο των σπορ mega scooters, με περισσότερους από 350.000 αναβάτες σε όλη την Ευρώπη να το έχουν κάνει κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

Τώρα η Yamaha δίνει την ευκαιρία απόκτησης του κορυφαίου μοντέλου της κατηγορίας με συνολικό όφελος 1.000€.

Η τιμή του TMAX Tech MAX στον χρωματισμό Ceramic Grey διαμορφώνεται πλέον από τα 16.400€ στα 15.400€.

Ο μεταλλικός χρωματισμός Ceramic Grey αναδεικνύει τις δυναμικές, σπορ γραμμές του TMAX Tech MAX, ενός scooter που συνδυάζει υψηλές επιδόσεις, προηγμένη τεχνολογία και κορυφαία ποιότητα κατασκευής.

Οι επιδόσεις που προσφέρει ο δικύλινδρος κινητήρας των 562 κ.εκ., το ελαφρύ αλουμινένιο πλαίσιο καθώς και ο κορυφαίος τεχνολογικός εξοπλισμός που περιλαμβάνει Smart Key, Cruise Control, θερμαινόμενη σέλα και grips, καθώς και μία οθόνη TFT 7 ιντσών με ενσωματωμένη πλοήγηση Garmin, συμβάλλουν σε μια ξεχωριστή εμπειρία οδήγησης.

Η προνομιακή τιμή αφορά αποκλειστικά την έκδοση Ceramic Grey και ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.