«Μπαίνουμε» στο προσωπικό γκαράζ του Έλον Μασκ – Τί οδηγεί ο Mr.Tesla;

Δεν υπάρχει ούτε μία ημέρα που να μην υπάρχει το όνομα Elon Musk στις κορυφαίες ειδήσεις. Ένας άνθρωπος πασίγνωστος σε όλη τη γη, ένας άνθρωπος που λατρεύεται και μισείται εξίσου. Ζάμπλουτος, ιδιοκτήτης της Tesla, ιδιοκτήτης του Twitter, της Space X και πολλών ακόμα επικερδών και πασίγνωστων επιχειρήσεων οι οποίες, αν μη τι άλλο, αποδεικνύουν την εξυπνάδα αλλά και το επιχειρηματικό του ταλέντο.

Ο άνθρωπος λοιπόν που βρίσκεται πίσω από την πιο πετυχημένη αυτοκινητοβιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τί αυτοκίνητα έχει στο προσωπικό του γκαράζ;

2006 BMW M5 Tuned By HAMANN: Ήταν αρκετά ξεχωριστή για να δελεάσει τον Musk να την αγοράσει, ο οποίος στη συνέχεια προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και έβαλε την εταιρία tuning HAMANN Motorsport, να αποσυμπιέσει τα δεσμά της, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να επιτύχει την πραγματική της τελική ταχύτητα που ξεπερνά τα 321 km/h. Στη συνέχεια, η HAMANN ανέβασε την ισχύ στους τερατώδεις 600 ίππους, και αυτό που έμεινε στον Musk ήταν ένα αυτοκίνητο που τελικά ενέπνευσε το "Ludicrous Mode" στο Tesla Model S.

2008 Tesla Roadster: The One That’s Among The Stars: Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Μασκ κατέχει το πρώτο αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε από την Tesla. Το Roadster που παρουσιάστηκε το 2008 ήταν εξοπλισμένο με μπαταρίες ιόντων λιθίου, όντας ικανό να φτάσει τα 100 km/h σε μόλις 3,7 δευτερόλεπτα. Αλλά αυτό που κάνει το Roadster τόσο ξεχωριστό είναι ότι το 2018, με την εκτόξευση του πυραύλου Falcon Heavy της SpaceX, ο Musk ετοίμασε το Roadster του για να ανέβει στους ουρανούς με έναν ομοίωμα αστροναύτη να κάθεται στο τιμόνι. Έτσι, αν και μπορεί να μην είναι απαραίτητα παρκαρισμένο μαζί με την υπόλοιπη συλλογή του αυτή τη στιγμή, δεν το πούλησε ποτέ επίσημα ούτε το παρέδωσε σε κάποιον άλλο. Αυτό σημαίνει ότι είναι ακόμα υπό την ιδιοκτησία του. Και ναι το όχημα αυτό βρίσκεται ακόμα στο διάστημα.

2010 Audi Q7: Αν και το χαρακτήρισε σχεδιαστικά άσχημο, αγόρασε ένα και όπως λέει ο ίδιος, το συγκεκριμένο όχημα του έδωσε την ιδέα για τις ανοιγόμενες προς τα επάνω πόρτες. Μία τεχνοτροπία που υιοθετήθηκε στο Model X, του οποίου μάλιστα το λανσάρισμα καθυστέρησε για 18 μήνες, μόνο και μόνο για να διαθέτει τη συγκεκριμένη τεχνοτροπία στο άνοιγμα των θυρών του.

1979 Lotus Esprit: Ποιος δεν θα αγόραζε τον αυτοκινητιστικό ήρωα των ονείρων του, , αν είχε την ευκαιρία; Ο Musk δεν διαφέρει και το 2013 αγόρασε από μια δημοπρασία το αυτοκίνητο-υποβρύχιο Lotus Esprit του 1977 που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία "Ο κατάσκοπος που με αγάπησε" έναντι περίπου μισού εκατομμυρίου δολαρίων. Φυσικά τα περισσότερα από τα καλούδια του που φαίνονται στην ταινία είναι διακοσμητικά.

1920 Ford Model-T: Το Ford Model T είναι ένα αυτοκίνητο που άλλαξε για πάντα την αυτοκινητοβιομηχανία. Ούτε καν ο Henry Ford δεν θα μπορούσε να προβλέψει ότι το δημιούργημά του θα ωθούσε πραγματικά την ανθρωπότητα στη γενίκευση των μεταφορών με τον τρόπο που το έκανε. Αυτό που είναι ιδιαίτερο με το Model T του Musk είναι ότι στην πραγματικότητα δεν το αγόρασε ο ίδιος, αλλά ήταν δώρο από έναν φίλο του.

1967 Jaguar E-Type Roadster: Ο Elon Musk αποκάλυψε κάποτε πώς είδε μια Jaguar E-Type σε έναν κατάλογο κλασικών κάμπριο σε ηλικία 17 ετών, και εκείνη ήταν και η στιγμή που ο νεαρός Elon αποφάσισε ότι θα ήταν ένα αυτοκίνητο που θα έφερνε στο σπίτι του αν μπορούσε ποτέ να το αγοράσει.

2012 Porsche 911 997 Turbo: Την αγόρασε και από την πρώτη στιγμή ενθουσιάστηκε και θέλησε να την μετατρέψει σε ηλεκτρική, κάτι που τελικά δεν έκανε. Τελικά δεν υπάρχει ούτε μία συλλογή αυτοκινήτων χωρίς την 911 του.

Εννοείται πως ο Elon Musk διαθέτει ένα μοντέλο από όλη τη γκάμα της εταιρίας του.