Σε μία κίνηση… δήλωση, οι αρχές της Νέας Υόρκης αποφάσισαν να στείλουν ένα πολύ ηχηρό μήνυμα σε όσους οδηγούν ή σκοπεύουν να οδηγήσουν επικίνδυνα μηχανάκια ή τροποποιημένα scooter. Περισσότερα από 200 δίκυκλα κατασχέθηκαν και στη συνέχεια καταστράφηκαν κυριολεκτικά (πρώτα με τη μπουλντόζα και μετά στην πρέσα), μπροστά σε κάμερες και δημοσιογράφους.

Φυσικά το βίντεο έγινε viral, με πολλούς να σχολιάζουν πως πρόκειται για μία από τις πιο συμβολικές και αποφασιστηκές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών απέναντι στην ανεξέλεγκτη μικροκινητικότητα. Η αστυνομία ανήρτησε το βίντεο όπως και το γεγονός πως έχει κατασχέσει 5.700 παράνομα δίκυκλα το 2026.

The NYPD is crushing it when it comes to taking illegal mopeds and scooters off our streets. So far this year, the NYPD has seized over 5,700 of these dangerous, illegal vehicles — and we are not letting up. pic.twitter.com/AJNnBCGsyq — NYPD NEWS (@NYPDnews) May 13, 2026

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, τα περισσότερα από τα δίκυκλα κυκλοφορούσαν παράνομα στους δρόμους της πόλης, χωρίς πινακίδες, χωρίς ασφάλεια και σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς καν να πληρούν βασικές προδιαγραφές ασφαλείας. Πολλά από αυτά είχαν τροποποιηθεί ώστε να αναπτύσσουν μεγαλύτερες ταχύτητες, ενώ χρησιμοποιούνταν συχνά σε αυτοκινητοδρόμους ή ακόμα και πάνω σε πεζοδρόμια.

Οι αρχές ήθελαν ξεκάθαρα να δείξουν ότι δεν πρόκειται απλώς για μία ακόμα κατάσχεση, αλλά για πολιτική μηδενικής ανοχής. Τα κατασχεμένα δίκυκλα μεταφέρθηκαν σε εγκατάσταση ανακύκλωσης μετάλλων, όπου ειδικό μηχάνημα τα έκανε κυριολεκτικά κομμάτια.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, η αστυνομία υποστηρίζει πως τα παράνομα οχήματα έχουν συνδεθεί με αυξημένα περιστατικά ατυχημάτων, επικίνδυνης οδήγησης αλλά και εγκληματικών ενεργειών. Μάλιστα, αρκετοί κάτοικοι είχαν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για οδηγούς που κινούνταν ανάποδα σε δρόμους ή ανέβαιναν σε πεζοδρόμια με μεγάλη ταχύτητα.

Και οι αντιδράσεις

Δεν έλλειψαν και αυτοί που υποστήριξαν πως η μαζική καταστροφή τόσων οχημάτων είναι άδικη σε μία εποχή όπου η μικροκινητικότητα θεωρείται λύση για τις μετακινήσεις. Άλλοι τόνισαν πως θα μπορούσαν να υπάρξουν πιο ήπιες λύσεις, όπως πρόστιμα ή προγράμματα νομιμοποίησης.

Όπως και να έχει, το μήνυμα των αρχών ήταν σαφές.

Εσείς το βρίσκετε υπερβολικό ή αναγκαίο;