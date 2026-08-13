Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων η έκδοση του νέου Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Υπηρεσιακής Χρήσης (ΕΔΤΥΧ), με την Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) να παρεμβαίνει με επίσημη επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Το βασικό σημείο τριβής εστιάζεται στην αναγραφή του Προσωπικού Αριθμού στα νέα δελτία, πρακτική την οποία η Ομοσπονδία ζητά να καταργηθεί άμεσα.

Όπως υπογραμμίζει η ΠΟΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Σ.1912/2-3-2026, η απόκτηση του νέου δελτίου ταυτότητας έχει αμιγώς προαιρετικό χαρακτήρα για τους στρατιωτικούς. Ωστόσο, καταγγέλλεται ότι η έλλειψη σαφούς και επαρκούς ενημέρωσης στο εσωτερικό του στρατεύματος έχει δημιουργήσει την εσφαλμένη αντίληψη πως η διαδικασία είναι υποχρεωτική, προκαλώντας περιττή σύγχυση.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, σύμφωνα με το έγγραφο της Ομοσπονδίας, αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, βάσει του ΠΔ 40/2025, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν συμπεριλαμβάνεται στους φορείς που διαθέτουν εξουσιοδότηση διατήρησης συνεργαζόμενου μητρώου με το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού. Κατά συνέπεια, όπως υποστηρίζεται, το Υπουργείο δεν νομιμοποιείται να αντλεί δεδομένα ή να προχωρά σε αντιστοίχιση των Προσωπικών Αριθμών με φυσικά πρόσωπα.

Δεδομένου ότι ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, η χρήση του εγείρει σοβαρά νομικά ζητήματα, δίνοντας στα στελέχη το θεωρητικό δικαίωμα να εναντιωθούν στην αναγραφή του.

Ολόκληρη η επιστολή της ΠΟΕΣ

«Κύριε Υπουργέ,

Μέσα στην όλη αναταραχή στην οποίαν έχουν περιέλθει οι ΕΔ, δυστυχώς το τελευταίο διάστημα έχει προκύψει από το πουθενά ένα ακόμα, κατά τη γνώμη μας, ήσσονος σημασίας θέμα, που όμως τείνει να λάβει τεράστιες διαστάσεις προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερο εκνευρισμό σε χιλιάδες στελέχη.

Με την ΚΥΑ με αριθμό Σ.1912/2-3-2026 (Β΄ 1147) καθορίστηκαν οι προδιαγραφές και προϋποθέσεις έκδοσης του νέου ειδικού δελτίου ταυτότητας υπηρεσιακής χρήσης (ΕΔΤΥΧ), το οποίο σύμφωνα με την παρα.1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ είναι ξεκάθαρο ότι εκδίδεται προαιρετικά για τους τυχόν ενδιαφερόμενους στρατιωτικούς, κάτι που ωστόσο δεν φέρεται να έχει κοινολογηθεί επαρκώς στο Στράτευμα με αποτέλεσμα να υπάρχει μια εσφαλμένη αντίληψη ότι η έκδοση είναι υποχρεωτική.

Ωστόσο, το σημείο που συγκεντρώνει (δικαίως) την πλειοψηφία των αντιδράσεων είναι η αναγραφή του προσωπικού αριθμού στο ΕΔΤΥΧ. Ομολογουμένως ο προσωπικός αριθμός είναι εκ των πραγμάτων μια ακατανόητη πρόβλεψη της Πολιτείας, αφού ούτως ή άλλως υπάρχουν προγενέστεροι «προσωπικοί» αριθμοί (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ) που ήταν μοναδικοί με ευθεία ταυτοποίηση προσώπου που θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ενσωματώνοντας όλα τα στοιχεία που προβλέπει το ΠΔ 40/2025 (Α΄ 67). Εν πάση περιπτώσει η Πολιτεία έκρινε έτσι.

Σε κάθε περίπτωση, από την παρα.3 του άρθρου 3 του ΠΔ 40/2025 καθίσταται σαφές ότι το ΥΠΕΘΑ δεν συμπεριλαμβάνεται στους φορείς που διατηρούν συνεργαζόμενο μητρώο με αυτό του προσωπικού αριθμού. Για το λόγο αυτό στερείται του δικαιώματος άντλησης πληροφοριών και αντιστοίχισης προσωπικών αριθμών με φυσικά πρόσωπα. Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΚΥΑ, η χρήση του ΕΔΤΥΧ είναι αμιγώς υπηρεσιακή (αλλά και προαιρετική), η συγκεκριμένη πρόβλεψη εύλογα προκαλεί απορίες και αντιδράσεις ως προς τον σκοπό που εξυπηρετεί.

Επισημαίνουμε ότι, ο προσωπικός αριθμός σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο περί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [ΓΚΠΔ/GDPR, ν.4624/2019 (Α΄ 137)] είναι εξ ορισμού προσωπικό δεδομένο, κάτι που εξάλλου αναγνωρίζεται και από την ΚΥΑ, ενώ η χρήση του αριθμού θεωρείται εξ ορισμού επεξεργασία. Συνεπώς το ΥΠΕΘΑ με αυτή την πρωτοβουλία του πλέον καθίσταται εκτός από Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) και Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (ΥΕΔ) ενός δεδομένου για το οποίο δεν δείχνει να έχει εξουσιοδοτηθεί από το νόμο, με όσα αυτό συνεπάγεται. Ως εκ τούτου, όταν ένα ένας αποδέκτης του ΕΔΤΥΧ λαμβάνει γνώση του προσωπικού αριθμού, τότε κατανάγκη πρέπει να δύναται να αποκτήσει πρόσβαση σε όσα περιέχει, ήτοι στο σχετικό μητρώο.

Υπό το πρίσμα του ΓΚΠΔ τα υποκείμενα επεξεργασίας (ήτοι όσα στελέχη αποκτήσουν ΕΔΤΥΧ) έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση για το λόγο που απαιτείται η χρήση του συγκεκριμένου δεδομένου από το ΥΠΕΘΑ, ενώ ο λόγος αυτός (ιδίως εάν πρόκειται για παρέκκλιση) είναι υποχρεωτικό να τεκμηριώνεται ιδίως εφόσον τεκμαίρεται χρήση του από δημόσιο φορέα. Αυτό προβλέπεται επειδή «εάν υπάρχει επιτακτικό δημόσιο συμφέρον για την επεξεργασία, το οποίο υπερτερεί των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή διάταξη νόμου υποχρεώνει τη διενέργεια της επεξεργασίας» (άρθρο 35), μόνο τότε δεν παρέχεται δικαίωμα στην εναντίωση στο υποκείμενο επεξεργασίας (στρατιωτικοί). Συνεπώς το ΥΠΕΘΑ δεν έχει τη δυνατότητα να αποφύγει τη διαφάνεια και τις υποχρεώσεις του προς κάθε στέλεχος το οποίο θα αποκτήσει ΕΔΤΥΧ.

Πέραν των προαναφερθέντων, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, ως προς το μεν θέμα της υποχρέωσης έκδοσης των νέων ταυτοτήτων έχει λάβει παράταση ως το Σεπτέμβριο 2027, δίχως το ΥΠΕΘΑ να εναρμονιστεί με αυτήν. Πρόσφατα δε, γίναμε μάρτυρες αντίστοιχης υπαναχώρησης για τους εισακτέους στις Στρατιωτικές Σχολές για το φετινό ακαδημαϊκό έτος, όπου η προϋπόθεση κτήσης νέας ταυτότητας εν τέλει δεν εφαρμόστηκε υπό το φόβο ότι θα απέκλειε εισακτέους. Εν τέλει, με ποιον τρόπο τηρείται ο νόμος;

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε τα κάτωθι:

Τι εξυπηρετεί η αναγραφή του προσωπικού αριθμού στα ΕΔΤΥΧ και με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιείται αυτός από το ΥΠΕΘΑ;

Συμφώνως τίνος πλαισίου το ΥΠΕΘΑ κατέστησε «εαυτόν» Υπεύθυνο Επεξεργασίας του προσωπικού αριθμού κάθε στελέχους, όταν δεν έχει συμπεριληφθεί στο αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο για την πρόσβαση στο σχετικό μητρώο;

Αναγνωρίζεται ή όχι στα υποκείμενα επεξεργασίας (στελέχη των ΕΔ) το δικαίωμα στην εναντίωση ως προς την αναγραφή του προσωπικού αριθμού στα ΕΔΤΥΧ;

Με δεδομένο ότι ο προσωπικός αριθμός θεσπίστηκε για «την επαλήθευση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων στις συναλλαγές τους με τους φορείς του δημόσιου τομέα», ποιες είναι αυτές οι συναλλαγές που αφορούν το ΥΠΕΘΑ και ποιοι είναι οι χειριστές που έχουν εξουσιοδοτηθεί για να επεξεργάζονται τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα;

Η ΠΟΕΣ θεωρεί ότι η εν λόγω πρόβλεψη είναι αυθαίρετη, καταχρηστική και άνευ ουσιαστικού περιεχομένου και από την στιγμή που το ΥΠΕΘΑ δεν είχε συμπεριληφθεί εξαρχής στους αρμοδίους φορείς με εξουσιοδότηση πρόσβασης στο μητρώο εν λόγω προσωπικών δεδομένων, θεωρούμε ότι ο προσωπικός αριθμός οφείλει να αφαιρεθεί άμεσα από τα στοιχεία του ΕΔΤΥΧ καθ’ όσον δεν φέρεται να μπορεί να συσχετιστεί με κανενός είδους συναλλαγή με το ΥΠΕΘΑ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία».