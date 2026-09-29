Στη σύλληψη μιας μητέρας προχώρησε η ΕΛΑΣ, μετά τη μήνυση που υπέβαλε σε βάρος της η διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο να απευθύνεται με έντονο τρόπο σε μικρά παιδιά, χρησιμοποιώντας και απρεπείς εκφράσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μήνυση σε βάρος της μητέρας αφορά τα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης. Παράλληλα, μήνυση έχει υποβληθεί και σε βάρος του συζύγου της και πατέρα του παιδιού, για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη. Οι δύο γονείς είναι Ρομά.

Μετά το περιστατικό η διευθύντρια μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Άνω Λιοσίων, συνοδευόμενη από τη μητέρα του παιδιού, την οποία κατήγγειλε. Εκεί υπέβαλε μήνυση σε βάρος της για απειλή και εξύβριση, ενώ σε βάρος του πατέρα υπέβαλε μήνυση για απειλή, εξύβριση και σωματικές βλάβες.

Η μητέρα έδωσε κατάθεση και συνελήφθη, ενώ ο πατέρας αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στη συνέχεια, η διευθύντρια μεταφέρθηκε, συνοδεία αστυνομικών, στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να νοσηλευτεί.

Η καταγγελία για επίθεση στην εκπαιδευτικό

Το περιστατικό είχε προκαλέσει ήδη αντιδράσεις, καθώς από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής είχε γίνει λόγος για σωματική επίθεση σε βάρος της εκπαιδευτικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διευθύντρια έχει πλέον μετακινηθεί από το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων.

Ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, καταγγέλλει την επίθεση και δηλώνει ότι η εκπαιδευτική διοίκηση βρίσκεται στο πλευρό της διευθύντριας.

Σε δήλωσή του καταδικάζει «απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο» τη σωματική επίθεση σε βάρος εκπαιδευτικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, επισημαίνοντας ότι κάθε περιστατικό βίας στον χώρο του σχολείου στρέφεται τόσο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού όσο και κατά του θεσμού του δημόσιου σχολείου.

Όπως αναφέρει, η διοίκηση επιδεικνύει «μηδενική ανοχή» σε τέτοιες συμπεριφορές και έχει παράσχει στη συνάδελφό τους πλήρη ηθική, διοικητική και νομική υποστήριξη.

Παράλληλα, επικαλείται το άρθρο 33 του Νόμου 5090/2024, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα σχετικά με τη διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας.

Όπως επισημαίνεται, όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με ύβρεις, απειλές ή φωνασκίες διαταράσσει τη λειτουργία του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή. Σε περίπτωση που η πράξη συνδέεται με πρόκληση βιαιοπραγίας, προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή.

Ο κ. Αναστασόπουλος αναφέρει ακόμη ότι οι αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν κινητοποιηθεί για την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών, ενώ παράλληλα έχουν ενεργοποιηθεί οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική υποστήριξη της σχολικής κοινότητας.

«Σας έφαγα, ντροπή σας!»

Το περιστατικό έγινε γνωστό μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου στο νηπιαγωγείο των Άνω Λιοσίων.

Στο οπτικό υλικό η διευθύντρια εμφανίζεται να απευθύνεται με ιδιαίτερα έντονο ύφος στα παιδιά, με αφορμή ζημιά που, όπως υποστηρίζει, είχε προκληθεί στον χώρο του σχολείου.

Μεταξύ άλλων, ακούγεται να λέει στα παιδιά: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια!», ενώ σε άλλο σημείο χρησιμοποιεί τη φράση «τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή!».

Η ένταση προκάλεσε την αντίδραση περαστικών, οι οποίοι επιχείρησαν να παρέμβουν. Σε έναν από αυτούς η διευθύντρια φέρεται να απαντά: «Ό,τι θέλω θα κάνω ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα».

Σε άλλο σημείο του βίντεο, όταν ένας περαστικός τη ρωτά γιατί φωνάζει στα παιδιά, εκείνη απαντά: «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά», ενώ φέρεται να ζητά από τον ίδιο «πέντε χιλιάρικα» για τη ζημιά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του βίντεο η διευθύντρια κινείται στον προαύλιο χώρο του νηπιαγωγείου, ενώ σε άλλο σημείο ακούγεται να λέει «σιγά που θα απολογηθώ κιόλας». Απευθυνόμενη εκ νέου στα παιδιά, φέρεται να τους λέει: «Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα».

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ενώ πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο και της αστυνομικής και δικαστικής έρευνας, μετά τις μηνύσεις που κατατέθηκαν από τις δύο πλευρές.