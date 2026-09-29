Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό που σημειώθηκε στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, όπου νηπιαγωγός φέρεται να έχασε την ψυχραιμία της και απευθύνθηκε με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο στα παιδιά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η εκπαιδευτικός φέρεται να φώναζε στα παιδιά, χρησιμοποιώντας απειλητικές εκφράσεις, μεταξύ άλλων: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια! Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή! Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα!».

Το θέμα συζητήθηκε το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα να τοποθετείται σε ιδιαίτερα έντονο ύφος.

Ο παρουσιαστής στάθηκε τόσο στη συμπεριφορά που αποδίδεται στην εκπαιδευτικό, όσο και στην αντίδραση των πολιτών, θέτοντας ερωτήματα για τον τρόπο επιλογής και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

«Πώς είναι δυνατόν να επιλέγουμε ακατάλληλους δασκάλους; Ανθρώπους που πάνε και βρίζουν και χτυπάνε τα παιδιά. Και μάλιστα παιδιά μικρά, που το μικρό παιδί θα πάει και θα κάνει τη ζημιά του, θα είναι ατίθασο», ανέφερε αρχικά και συμπλήρωσε:

«Το ένα μεγάλο ερώτημα που ξεκινά με το θέμα αυτό της νηπιαγωγού στα Άνω Λιόσια είναι με ποιο τρόπο επιλέγουμε τους δασκάλους. Το δεύτερο ερώτημα είναι τι κάνει η πολιτεία; Είναι ανίκανη, αυτό είναι δεδομένο. Πάμε τώρα, τι κάνουμε; Παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας και την ανίκανη νηπιαγωγό τη στέλνουμε στο νοσοκομείο; Καταλαβαίνω το μένος, καταλαβαίνω τον θυμό, και εγώ θα νευρίαζα αν το έκαναν αυτό στο παιδί μου, τι θα κάνω, θα τη στείλω την άλλη στο νοσοκομείο;», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε ακόμη, στις πληροφορίες που θέλουν την εκπαιδευτικό να χρησιμοποιεί τη γαλλική γλώσσα κατά τη διάρκεια του περιστατικού, υποστηρίζοντας ότι φέρεται να είπε σε άνθρωπο που βρισκόταν έξω από το σχολείο «αλέ, φύγε από δω, το σχολείο είναι δικό μου».

«Να της πούμε ότι το σχολείο δεν της ανήκει, δεν είναι δικό της και αυτό που ακούω από εχθές ότι θα την αλλάξουν και θα την βάλουν σε άλλο σχολείο, η συγκεκριμένη είναι ακατάλληλη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει επιτροπή που θα την περάσει, είναι ακατάλληλη», σχολίασε.

«Η νηπιαγωγός που κάνει έτσι, επειδή τα παιδιά έκαναν ζημιές, τα παιδιά τι θα κάνουν; Ζημιές. Τι ντροπή είναι αυτή, τι ξεφτίλα είναι αυτή! Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι νηπιαγωγοί αρνούνται να κριθούν! Οι άλλοι να μην αξιολογηθούν! Μια χαρά λένε είναι, δημόσιο είναι, δεν χάνεις τη δουλειά σου, θα σε πάμε σε άλλο σχολείο», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.