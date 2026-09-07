Η τουριστική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, έχει δημιουργήσει μια πραγματική κρίση στεγαστικής επιβίωσης για τους εκπαιδευτικούς. Κάθε χρόνο, εκατοντάδες αναπληρωτές και νεοδιορισμένοι εκπαιδευτικοί καλούνται να στελεχώσουν τα σχολεία της νησιωτικής Ελλάδας, ενώ έρχονται αντιμέτωποι με μια παράλογη πραγματικότητα: την σχεδόν ολική απουσία διαθέσιμων και οικονομικά βιώσιμων κατοικιών.

Με το ίδιο κοινωνικό πρόβλημα ήρθε αντιμέτωπη και μια νεοδιόριστη εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε στον Δήμο Αποκορώνου Χανίων, η οποία αναγκάστηκε να μείνει σε σκηνή μαζί με την 4χρονη κόρη της.

Η συντριπτική πλειονότητα των καταλυμάτων παρέμενε δεσμευμένη λόγω της τουριστικής περιόδου, με τους ιδιοκτήτες να της αναφέρουν διαθεσιμότητα στην καλύτερη περίπτωση από τον Νοέμβριο.

Η θεατρολόγος και μουσικός με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, τοποθετήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών, με υποχρέωση παράλληλης συμπλήρωσης ωραρίου σε γειτονικές σχολικές μονάδες.

Φτάνοντας στην περιοχή ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, ήρθε αντιμέτωπη με μια παντελή έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων, που την ανάγκασε, μαζί με την μόλις 4 ετών κόρη της να καταφύγουν στο κάμπινγκ των Αγίων Αποστόλων, διαμένοντας σε σκηνή.

Η λύση αυτή αποδείχθηκε γρήγορα οικονομικά δυσβάσταχτη, καθώς το κόστος διαμονής προσέγγιζε το ύψος ενός κανονικού ενοικίου, ενώ τα καθημερινά έξοδα μετακίνησης από τα Χανιά προς τις Καλύβες επιβάρυναν υπέρμετρα τον μισθό της νεοδιοριζόμενης εκπαιδευτικού.

Η δημοσιοποίηση του σοβαρού προβλήματος της γυναίκας, προκάλεσε την ακαριαία αντίδραση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ανέλαβε προσωπική πρωτοβουλία και εξασφάλισε έναν ασφαλή και αξιοπρεπή χώρο διαμονής.

Ένα μεγάλο μπράβο στον Δήμαρχο για την άμεση κινητοποίησή του!

Η ανάρτηση του Δημάρχου, Χαράλαμπου Κουκιανάκη:

«ΜΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ, ΕΝΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΚΗΝΗ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ.

Χθες πληροφορήθηκα μια είδηση που με συγκλόνισε, μια εκπαιδευτικός, που διορίστηκε σε σχολείο του Δήμου μας, ήρθε στον Αποκόρωνα για να υπηρετήσει τα παιδιά μας και βρέθηκε να μένει σε σκηνή μαζί με το μόλις τεσσάρων ετών κοριτσάκι της, επειδή δεν μπορούσε να βρει προσιτή κατοικία. Βρήκα αμέσως το τηλέφωνό της, επικοινώνησα μαζί της και της προσφέραμε λύση στέγασης στο Παρθεναγωγείο Βάμου, έναν δημοτικό χώρο που μπορεί σήμερα να ανοίξει την πόρτα του σε έναν άνθρωπο που ήρθε στον τόπο μας για να προσφέρει. Η εκπαιδευτικός αποδέχθηκε την πρόταση και αναμένεται να μεταβεί εκεί άμεσα. Για εμάς αυτό δεν είναι μια πράξη φιλοξενίας, είναι θέμα ανθρωπιάς, αξιοπρέπειας και ευθύνης. Γιατί πώς μπορούμε να ζητήσουμε από έναν δάσκαλο να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στην τάξη, όταν το βράδυ δεν μπορεί να κοιμηθεί με τις στοιχειώδες συνθήκες; Πώς περιμένουμε από έναν άνθρωπο να διδάξει τα παιδιά μας με ηρεμία, όταν το δικό του παιδί κοιμάται σε μια σκηνή και πώς μπορούμε να μιλάμε για ποιότητα στην Εκπαίδευση, όταν οι άνθρωποι που κρατούν στα χέρια τους το μέλλον των παιδιών μας δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τα στοιχειώδη; Ο Αποκόρωνας είναι ένας πανέμορφος και τουριστικός τόπος, όμως αυτή η ανάπτυξη έχει και μια δύσκολη πλευρά, τα σπίτια λιγοστεύουν, τα ενοίκια ανεβαίνουν και οι μισθοί των εκπαιδευτικών δεν ακολουθούν το κόστος ζωής. Το πρόβλημα το γνωρίζουμε όλοι και δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς, αφορά εργαζόμενους, νέες οικογένειες, νέους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο μας. Η στεγαστική κρίση, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, γίνεται πλέον ζήτημα κοινωνικής συνοχής και όταν ένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί να βρει σπίτι, το πρόβλημα δεν σταματά στην πόρτα του σπιτιού του, μπαίνει μέσα στην τάξη ακουμπά τα παιδιά μας, γι’ αυτό και δεν μπορούμε να περιμένουμε από κάποιον άλλον να λύσει το πρόβλημα. Όπως στον Αποκόρωνα δεν μείναμε θεατές απέναντι στην υπογεννητικότητα και βγήκαμε μπροστά με το επίδομα νεογέννητων — 1.500 ευρώ για το πρώτο παιδί, 2.000 για το δεύτερο και 2.500 για το τρίτο και κάθε επόμενο — έτσι και τώρα θέλουμε να ανοίξουμε έναν καινούργιο δρόμο γιατί η Αυτοδιοίκηση πρέπει να βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Ξέρουμε, βέβαια, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς μας, οι Δήμοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρό χρηματοδοτικό κενό. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει άλλοθι για αδράνεια, με ό,τι έχουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, γι’ αυτό και το θέμα της στέγασης το φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε δύο συγκεκριμένες λύσεις, που δεν περιορίζονται μόνο στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, θέλουμε να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμη δυνατότητα: δημοτικούς και άλλους χώρους, αλλά και να αναζητήσουμε συνεργασίες με ιδιώτες, φορείς και ανθρώπους του τόπου μας που μπορούν και θέλουν να συμβάλουν. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό δίχτυ προστασίας για τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζόμενους που έρχονται στον Αποκόρωνα για να προσφέρουν. Γιατί ο Αποκόρωνας δεν μπορεί να είναι ένας τόπος όπου έχουμε σχολεία αλλά δεν μπορούμε να στεγάσουμε τους ανθρώπους που διδάσκουν μέσα σε αυτά. Και θέλω να κάνω και μια έκκληση στους ανθρώπους του τόπου μας. Αν υπάρχει ένα σπίτι κλειστό, ένα διαμέρισμα που μπορεί να νοικιαστεί, ένας χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει προσωρινά έναν εκπαιδευτικό ή μια οικογένεια, ας ανοίξει μία πόρτα. Ζητάμε να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον, γιατί τελικά αυτό είναι ο Αποκόρωνας, ένας τόπος που δεν αφήνει τον άνθρωπο μόνο του. Μια δασκάλα ήρθε εδώ για να διδάξει τα παιδιά μας εμείς οφείλουμε να της πούμε: Καλώς ήρθες στον Αποκόρωνα. Εδώ δεν θα είσαι μόνη σου. Αυτόν τον Αποκόρωνα θέλουμε,τον Αποκόρωνα της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης και της πράξης.»

Βάσει της λύσης που προκρίθηκε, η εκπαιδευτικός και η κόρη της θα φιλοξενηθούν στο κτήριο του Παρθεναγωγείου Βάμου, καλύπτοντας πλήρως τις βασικές τους ανάγκες σε αυτή την πρώτη, κρίσιμη φάση προσαρμογής.

Πριν από την παρέμβαση του Δήμου, η εκπαιδευτικός έφτασε στο σημείο να απευθύνει δημόσια έκκληση μέσω κοινωνικών δικτύων προς τους κατοίκους των Καλυβών, του Βάμου και των γύρω χωριών. Ζητούσε απλώς την παραχώρηση μιας αυλής ή ενός οικοπέδου για να σταθμεύσει το όχημά της και να στήσει τη σκηνή της με ασφάλεια και νομιμότητα, υπογραμμίζοντας πως διέθετε πλήρη αυτονομία σε ρεύμα και νερό.