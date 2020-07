Ανευλαβώς τε και χυδαίως, ως αρμόζει εις τον Ιμάμη

Ελευθέριος Ανευλαβής

Ελευθέριος Ανευλαβής

«Ο κορυφαίος Ιμάμης ανέβηκε στον άμβωνα χρησιμοποιώντας ένα Οθωμανικό ξίφος, για να κάνει κήρυγμα πριν από την προσευχή της Παρασκευής στην Αγία Σοφία παρουσία όλης της πολιτικής ηγεσίας της Τουρκίας».

(Αμπντουλάχ Μποζκούρτ Τούρκος δημοσιογράφος),

«Symbolism matters: #Turkey gov't top Imam uses Ottoman sword

to climb up the staircase of Minbar (pulpit) before delivering a sermon for Friday prayer in #HagiaSophia where entire Turkish leadership is present.»

(Abdullah Bozkurt)

Σκληρή ανακοίνωση ΥΠΕΞ για Αγιά Σοφία:

«Πρόκειται για αδιαμφισβήτητο πλήγμα στην πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας»

Ανευλαβής προτροπή προς τον, εν λόγω, Ιμάμη

Κορυφαίε Ιμάμη, το οθωμανικόν ξίφος, που κρατάτε στον άμβωνα της Αγίας Σοφίας, μπορείτε να το οπισθωθήσετε στην υφαλοτρυπίδα σας (politically correct, έκφραση), η χυδαϊστί, όπως σας αρμόζει με τα χυδαία που επιτελείτε εντός της Αγίας Σοφίας, να το βάλετε στην κωλοτρυπίδα σας.

Άλλωστε, αρέσκεσθε εις το «οθωμανικόν».