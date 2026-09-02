«Κινητή βόμβα» αποδείχθηκε ο 90χρονος, ο οποίος το πρωί της 31ης Αυγούστου εντοπίστηκε να οδηγεί ανάποδα στην Αττική Οδό, θέτοντας τη ζωή των υπόλοιπων οδηγών σε κίνδυνο.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού είδαν ένα αυτοκίνητο να κινείται στην αριστερή λωρίδα, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, στην περιοχή του Κορωπίου. Άμεσα ακολούθησαν το όχημα και κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν στην είσοδο της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο.

Πίσω από το τιμόνι βρισκόταν ένας 90χρονος άνδρας, με το δίπλωμα του να έχει λήξει από το 2018.

Σε βάρος του ηλικιωμένου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 440 ευρώ