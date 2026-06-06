Μια γιατρός του Νοσοκομείου Χαλκίδας υπέστη ξαφνικά ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, την ώρα που βρισκόταν στους χώρους του νοσοκομείου.

Το συμβάν κινητοποίησε αμέσως τους συναδέλφους της, οι οποίοι έσπευσαν να της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, η γιατρός βρισκόταν το προηγούμενο διάστημα εκτός υπηρεσίας, καθώς είχε λάβει αναρρωτική άδεια. Η ίδια επέστρεψε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας προκειμένου να υποβληθεί σε κάποιες προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της υγείας της.

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, η γιατρός υπέστη το ισχαιμικό επεισόδιο.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και προκειμένου να γίνει μια πιο εξειδικευμένη και περαιτέρω διερεύνηση των ακριβών αιτιών που προκάλεσαν το εγκεφαλικό, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή της σε Νοσοκομείο των Αθηνών, όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά και χαρακτηρίζεται ως καλή.