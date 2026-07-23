Σα βόμβα μεγατόνων «έσκασε» στα Χανιά η είδηση της προσαγωγής του ιατροδικαστή και ενός γνωστού δικηγόρου, που φέρονται ως ενεχόμενοι σε κακουργήματα για παραποίηση εξετάσεων σε εμπλεκόμενους με ποινικές υποθέσεις.

Όπως γράφει το zarpanews o ιατροδικαστής συνελήφθη σήμερα το πρωί, μετά από πολύμηνες έρευνες της ασφάλειας, δυνάμει σχετικού εντάλματος για κακουργήματα κατά συρροή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας έχει συλληφθεί και Χανιώτης δικηγόρος, ο οποίος φέρεται να χειριζόταν ποινικές υποθέσεις στις οποίες έγινε χρήση παραποιημένων εξετάσεων, όχι για νεκρούς αλλά για κατηγορούμενους.

Έχει συλληφθεί ακόμα, ένας υπάλληλος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Κρήτης, σε εργαστηριακό πόστο, ο οποίος φέρεται να είχε συμμετοχή σε αλλοίωση αποτελεσμάτων, σύμφωνα πάντα με την αστυνομική έρευνα. Οι εμπλεκόμενοι φέρεται να παραποιούσαν τις τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών.

Η υπόθεση είναι κακουργηματική και η σχετική δικογραφία θα διαβιβαστεί αρμοδίως στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμη δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Η ογκώδης πάντως δικογραφία αφορά τουλάχιστον 25 άτομα, για παραποιήσεις στοιχείων και εξετάσεων που είχαν νομική χρήση.