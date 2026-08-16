Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Alouman» στα Οινόφυτα, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο εργαζομένων την ώρα που εκτελούσαν εργασίες συντήρησης.

Το συμβάν προκλήθηκε σε μηχάνημα αναρρόφησης υπολειμμάτων, αφήνοντας έναν εργαζόμενο με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα χέρια, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Θήβας.

Το περιστατικό ανέδειξε παράλληλα τα σοβαρά κενά στις υποδομές υγείας της περιοχής, καθώς η απουσία διαθέσιμου ασθενοφόρου στα Οινόφυτα επέβαλε την αναζήτηση οχήματος από τη Χαλκίδα για τη μεταφορά των τραυματιών.

Στον τόπο του ατυχήματος έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, χωρίς ωστόσο να απαιτηθεί η επέμβασή τους, αφού το προσωπικό του εργοστασίου αντέδρασε άμεσα και απέτρεψε την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Στις εγκαταστάσεις, αλλά και στα νοσοκομεία υποδοχής των τραυματιών, μετέβη αντιπροσωπεία του Συνδικάτου Μετάλλου Βοιωτίας για να παρακολουθήσει την κατάσταση των εργαζομένων.