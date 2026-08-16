Στιγμές χαλάρωσης δίπλα στο κύμα απολαμβάνει η Πηγή Δεβετζή, χωρίς να παύει να εντυπωσιάζει με την παρουσία της. Η αργυρή Ολυμπιονίκης μοιράστηκε με τους ακολούθους της στα social media μια σειρά από καλοκαιρινά στιγμιότυπα, στα οποία αποτυπώνεται η θετική της ενέργεια αλλά και η εξαιρετική φυσική της κατάσταση.

Η πρώην πρωταθλήτρια του στίβου αποδεικνύει για ακόμα μία φορά πως η γυμναστική παραμένει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς της, με την ευλυγισία και τη δύναμή της να κλέβουν τις εντυπώσεις.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Πηγή Δεβετζή εμφανίζεται στην παραλία φορώντας ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί μπικίνι.

Ωστόσο, εκείνο που έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση να ξεχωρίσει δεν ήταν απλώς το καλοκαιρινό της look. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Ολυμπιονίκης αποφάσισε να κάνει κάτι πολύ πιο απαιτητικό από μια συνηθισμένη πόζα μπροστά στον φωτογραφικό φακό.

Η ίδια απαθανατίστηκε να κάνει σπαγγάτο επάνω στην άμμο, δείχνοντας ότι, παρά το γεγονός πως έχουν περάσει χρόνια από την εποχή της ενεργού πρωταθλητικής της δράσης, εξακολουθεί να διαθέτει εντυπωσιακή ευλυγισία.

Στη λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευσή της έγραψε χαρακτηριστικά: «Όταν το καλοκαίρι έχει χρώμα και διάθεση».

Η Πηγή Δεβετζή παραμένει δραστήρια στα social media και κατά καιρούς μοιράζεται με όσους την ακολουθούν στιγμές από την καθημερινότητα, τα ταξίδια και τις εξορμήσεις της.

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