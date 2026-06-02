Την έντονη ανησυχία του για το καθεστώς λειτουργίας των καταστημάτων πώλησης μεταχειρισμένων ειδών (second hand) εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ). Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η συστηματική μη τήρηση της προβλεπόμενης νομοθεσίας από μερίδα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, πλήττοντας άμεσα τις νόμιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου ένδυσης και υπόδησης.

Με παρέμβασή του, ο πρόεδρος του ΕΣΑ, Θάνος Τσαγγάρης, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, ειδικά κατά την τελευταία πενταετία.

Το νομικό πλαίσιο που «παρακάμπτεται» από τα second hand

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Τσαγγάρης, τα καταστήματα second hand δεν λειτουργούν «ελεύθερα» αλλά δεσμεύονται από αυστηρούς κανόνες. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, υποχρεούνται να:

Διαθέτουν επίσημη άδεια λειτουργίας από τον οικείο δήμο.

Τηρούν απαρέγκλιτα τους υγειονομικούς κανόνες, παρέχοντας επίσημα αποδεικτικά απολύμανσης και καθαρισμού των προϊόντων.

Διαθέτουν τα είδη με την ίδια μονάδα μέτρησης με την οποία αυτά αγοράζονται.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΣΑ, σε πολλές περιπτώσεις οι υποχρεώσεις αυτές αγνοούνται επιδεικτικά. Η λειτουργία αυτών των καταστημάτων χωρίς τις ίδιες κανονιστικές και οικονομικές επιβαρύνσεις που επωμίζονται οι παραδοσιακές επιχειρήσεις, δημιουργεί «δύο ταχύτητες» στην αγορά και άνισους όρους για τους εμπόρους.

Το μπαλάκι των ευθυνών για τους ελέγχους

Ανησυχητικά στοιχεία υπάρχουν στην καταγγελία και για την σύγχιστη στην αρμοδιότητα των ελεγκτικών μηχανισμών, που οφείλουν να παρέμβουν. Ο κ. Τσαγγάρης αποκάλυψε ένα ιδιότυπο «γαϊτανάκι» μετάθεσης ευθυνών, επισημαίνοντας ότι ο σύλλογος έχει θέσει το ζήτημα δύο φορές στον Δήμο Αθηναίων, χωρίς -όπως σημειώνει- να υπάρξει η απαιτούμενη ανταπόκριση ως προς τη διενέργεια ελέγχων. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) δήλωσε αναρμόδια για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ η περιφέρεια παρέπεμψε την αρμοδιότητα στον Δήμο Αθηναίων.

Η πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου για κοινά κλιμάκια ελέγχου

Προκειμένου να σπάσει αυτός ο κύκλος της γραφειοκρατίας, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση: τη δημιουργία μικτού κλιμακίου ελέγχου. Σε αυτό προτείνεται να συμμετέχουν:

Η Δημοτική Αστυνομία

Η ΔΙΜΕΑ

Η Ελληνική Αστυνομία

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες

Η Περιφέρεια

Στόχος είναι ο συντονισμός των αρχών, η εντατικοποίηση των ελέγχων στο πεδίο και η διασφάλιση της νομιμότητας. Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του ΕΣΑ καλεί τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Σύλλογος θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του με γνώμονα την προστασία των μικρομεσαίων εμπόρων και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.