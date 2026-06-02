Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 57χρονος Σλοβάκος ορειβάτης που υπέστη ανακοπή στον Όλυμπο, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας του στην περιοχή των καταρρακτών Ορλιά, στο ομώνυμο φαράγγι.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε υψόμετρο περίπου 800 μέτρων, στην περιοχή των καταρρακτών Ορλιά, μέσα στο φαράγγι που φτάνει σε υψόμετρο περίπου 1.100 μέτρων.

Στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα η Ορειβατική Ομάδα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου, η οποία προσέγγισε τον άνδρα για να του δώσει τις πρώτες βοήθειες.

Ωστόσο οι διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν μετά την ανακοπή που υπέστη, η οποία ήταν μοιραία για τον Σλοβάκο ορειβάτη.

Ήδη η σορός του διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, όπου πιστοποιήθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του ορειβάτη, θα γίνουν γνωστά από τους αρμόδιους, μετά τη νεκροψία – νεκροτομή στην οποία θα υποβληθεί η σορός του.

Δείτε εικόνες από την επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων