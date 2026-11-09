Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι», όπου επιχειρηματίες σε συνεργασία με λογιστές και δικηγόρους εξαπάτησαν το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ και ζημίωσαν τις υπηρεσίες με το ιλιγγιώδες ποσό των 206,2 εκατ. ευρώ.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει δύο κεντρικά πρόσωπα, τα οποία εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ.

Πρόκειται, λοιπόν, για δύο επιχειρηματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνώνται για ενδεχόμενη εμπλοκή σε υπόθεση μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής επικοινώνησε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και ζήτησε την συνδρομή των αστυνομικών Αρχών για τον εντοπισμό και την προσαγωγή των προσώπων αυτών.

Όλα δείχνουν πως ξετυλίγεται με γοργούς ρυθμούς το νήμα του κουβαριού της πρωτοφανούς κομπίνας με την φοροδιαφυγή, την εισφοροδιαφυγή και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που ξεσκέπασε η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Μακεδονίας της ΑΑΔΕ.

Μετά τη σύλληψη κάποιων μελών της εγκληματικής οργάνωσης, που λυμαίνονταν επί χρόνια την εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, η πολυσέλιδη δικογραφία που υποβλήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, οδήγησε τους πρώτους 16 συλληφθέντες ενώπιον του 3ου Ειδικού Ανακριτή. Παράλληλα αναμένεται να πραγματοποιηθούν κι άλλες συλλήψεις ατόμων εμπλεκόμενων στο κύκλωμα, με τις υπάρχουσες πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα αγγίξουν συνολικά τις 50.

Οι 16 συλληφθέντες είναι «αχυράνθρωποι», «βιτρίνες» και λογιστές. Υπενθυμίζουμε πως οι κατηγορούμενοι για την απίστευτη αυτή υπόθεση απάτης είναι 1.283 , οι ελεγχόμενες εταιρείες (νόμιμες και «μαϊμού») 917, εκ των οποίων οι 860 με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Οι λογιστές και ο δικηγόρος που κινούσαν τα νήματα κατόπιν εντολών των επιχειρηματιών

Δύο λογιστές και ένας δικηγόρος ήταν αυτοί που κινούσαν τα νήματα πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα της νυχτερινής ζωής και της εστίασης στη Θεσσαλονίκη και «ενορχήστρωναν» το κύκλωμα που ζημίωσε Δημόσιο και ΕΦΚΑ.

«Ο αρχιτέκτονας»

Ο «αρχιτέκτονας του δικτύου», όπως αναγράφεται στην δικογραφία ήταν ο λογιστής με τα αρχικά Π.Κ. που λειτουργούσε ως ο κεντρικός επιχειρησιακός βραχίονας και «στρατολόγος» του λογιστικού μηχανισμού.

Η δράση του:

Σύσταση και μεταβίβαση εταιρειών : Είναι το πρόσωπο που «έστηνε» και διαχειριζόταν αρχικά τις εταιρείες. Την Άνοιξη του 2025 τις μεταβίβαζε μαζικά στην λογίστρια με κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα, η οποία έχει τα αρχικά Μ.Τ. (11 εταιρείες παραδόθηκαν επίσημα με κωδικούς στις 12/9/2025).

: Είναι το πρόσωπο που «έστηνε» και διαχειριζόταν αρχικά τις εταιρείες. Την Άνοιξη του 2025 τις μεταβίβαζε μαζικά στην λογίστρια με κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα, η οποία έχει τα αρχικά Μ.Τ. (11 εταιρείες παραδόθηκαν επίσημα με κωδικούς στις 12/9/2025). Διαχειριστής ψηφιακών ταυτοτήτων : Κατείχε, ήλεγχε και διένεμε τους κωδικούς TAXIS, ΓΕΜΗ, MyDATA και IKA τόσο των εταιρειών όσο και των «αχυρανθρώπων» (π.χ. αποστολή κωδικών αχυρανθρώπων για καταστήματα).

: Κατείχε, ήλεγχε και διένεμε τους κωδικούς TAXIS, ΓΕΜΗ, MyDATA και IKA τόσο των εταιρειών όσο και των «αχυρανθρώπων» (π.χ. αποστολή κωδικών αχυρανθρώπων για καταστήματα). Εκτελεστικό όργανο τροποποιήσεων: Άλλαξε κωδικούς ΓΕΜΗ για να υποβάλει εικονικές τροποποιήσεις καταστατικών και μεταβολές στο Μητρώο της ΑΑΔΕ.

Άλλαξε κωδικούς ΓΕΜΗ για να υποβάλει εικονικές τροποποιήσεις καταστατικών και μεταβολές στο Μητρώο της ΑΑΔΕ. Συντονιστής μισθοδοσίας: Διατηρούσε τον έλεγχο της μισθοδοσίας σε εταιρείες, ελέγχοντας τους κωδικούς των εικονικών νόμιμων εκπροσώπων.

«Ο εγκέφαλος της συγκάλυψης»

Ο δικηγόρος με τα αρχικά Ι.Κ. ήταν ο «νομικός καθοδηγητής» ή αλλιώς «εγκέφαλος της συγκάλυψης» του κυκλώματος φοροδιαφυγής και σύμφωνα με την δικογραφία αποτελούσε τον ενορχηστρωτή των εταιρικών μετασχηματισμών «ομίλου» επιχειρηματία. Το εν λόγω συμπέρασμα ενισχύεται και μετά τον επιτόπιο έλεγχο στο γραφείο του δικηγόρου στις 6 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους και από τις γενόμενες κατασχέσεις σε έγγραφα και φακέλους του.

Η δράση του δικηγόρου:

Στρατηγική μεταβολών & εικονικών μελών : Ήταν υπεύθυνος για οποιαδήποτε αλλαγή σε καταστατικά, εισχωρήσεις νέων μελών ή αλλαγές εικονικών διαχειριστών. Κατεύθυνε τη λογίστρια Μ.Τ. για το ποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν.

: Ήταν υπεύθυνος για οποιαδήποτε αλλαγή σε καταστατικά, εισχωρήσεις νέων μελών ή αλλαγές εικονικών διαχειριστών. Κατεύθυνε τη λογίστρια Μ.Τ. για το ποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν. Διάσωση περιουσιακών στοιχείων : Σχεδίαζε τη μεταφορά δραστηριοτήτων από «καμένες» εταιρείες σε νέες.

: Σχεδίαζε τη μεταφορά δραστηριοτήτων από «καμένες» εταιρείες σε νέες. Περιχαράκωση κυκλώματος από τους Ελεγκτικούς Μηχανισμούς : Λειτουργούσε ως το σύστημα «έγκαιρης προειδοποίησης» του κυκλώματος. Μόλις είχε την πληροφορία για έλεγχο που έγινε στις Σέρρες έδωσε εντολή στην λογίστρια να διαγράψει πλήρως όλη την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία, εξαφανίζοντας τα ίχνη των εντολών του.

: Λειτουργούσε ως το σύστημα «έγκαιρης προειδοποίησης» του κυκλώματος. Μόλις είχε την πληροφορία για έλεγχο που έγινε στις Σέρρες έδωσε εντολή στην λογίστρια να διαγράψει πλήρως όλη την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία, εξαφανίζοντας τα ίχνη των εντολών του. Συμμόρφωση σε εντολές καταστροφής στοιχείων: Υπάκουσε άμεσα στις οδηγίες του δικηγόρου και διέγραψε τα μηνύματά τους πριν την άφιξη του κλιμακίου ελέγχου, αποδεικνύοντας δόλο και προσπάθεια συγκάλυψης.

Η «βιτρίνα»

Στην δικογραφία ως «Εκτελεστής των Φορολογικών Τεχνασμάτων» ή αλλιώς «βιτρίνα» χαρακτηρίζεται το τρίτο ηγετικό μέλος του κυκλώματος που κινούσε τα νήματα από κοινού με τον δικηγόρο και τον λογιστή.

Πρόκειται για λογίστρια με τα αρχικά Μ.Τ., η οποία λειτουργούσε ως απαραίτητο «εργαλείο» νομιμοποίησης του συγκεκριμένου κυκλώματος, παρέχοντας την επαγγελματική της κάλυψη:

Τήρηση βιβλίων & υποβολή δηλώσεων: Αναλάμβανε το «ξεσκαρτάρισμα» και την υποβολή ΦΠΑ, τελών παρεπιδημούντων και δηλώσεων εισοδήματος για 14 εταιρείες «ομίλου» επιχειρηματία.

Αναλάμβανε το «ξεσκαρτάρισμα» και την υποβολή ΦΠΑ, τελών παρεπιδημούντων και δηλώσεων εισοδήματος για 14 εταιρείες «ομίλου» επιχειρηματία. Πλήρης γνώση και συνένοχη (κατάρρευση άλλοθι): Αν και στην Υπεύθυνη Δήλωση ισχυρίστηκε άγνοια για τους διαχειριστές, τα emails αποδεικνύουν ότι γνώριζε άριστα πως πρόκειται για «αχυρανθρώπους». Η ίδια ζήτησε γραπτώς (24/2/2026) τους κωδικούς μιας γυναίκας εκ των «αχυρανθρώπων» επειδή μια άλλη είχε «μπλοκάρει» και δεν μπορούσε να ολοκληρώσει τη δήλωση διακοπής σε εταιρεία.

Αν και στην Υπεύθυνη Δήλωση ισχυρίστηκε άγνοια για τους διαχειριστές, τα emails αποδεικνύουν ότι γνώριζε άριστα πως πρόκειται για «αχυρανθρώπους». Η ίδια ζήτησε γραπτώς (24/2/2026) τους κωδικούς μιας γυναίκας εκ των «αχυρανθρώπων» επειδή μια άλλη είχε «μπλοκάρει» και δεν μπορούσε να ολοκληρώσει τη δήλωση διακοπής σε εταιρεία. Διευκόλυνση εσωτερικών ροών χρήματος: Στα αρχεία της (mypos) εντοπίστηκαν οι ύποπτες πιστώσεις και μεταφορές χιλιάδων ευρώ μεταξύ των εταιρειών επιχειρηματία, τις οποίες εμφάνιζε στα βιβλία.

Συνοψίζοντας, από τα ευρήματα του ελέγχου προκύπτει ότι οι τρεις τους αποτελούσαν μια κλειστή ομάδα διοίκησης. Ο λογιστής Π.Κ. «ίδρυε και παρέδιδε» τις εταιρείες, ο δικηγόρος Ι.Κ «νομοθετούσε και προστάτευε» νομικά το κύκλωμα, και η λογίστρια Μ.Τ. «νομιμοποιούσε» τις οικονομικές δραστηριότητες μέσω του TAXIS.